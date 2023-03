Estados Unidos también estará en la Final Four de la Liga de Naciones Concacaf

Pepi, ariete mexicano-estadounidense del Groningen neerlandés, logró la única diana en el estadio Exploria de Orlando (Florida) en el 62′, solo dos después de saltar al césped como suplente.

A Estados Unidos le bastaba con un empate para garantizarse la primera posición del grupo D, que concluyó con 10 puntos, y reservar su puesto en la Final Four que se jugará entre el 15 y el 18 de junio en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

El Salvador, de su lado, quedó eliminado al terminar en el segundo lugar de la llave con 5 puntos y Granada fue tercera con ninguna unidad en su casillero.

Estados Unidos tratará ahora de revalidar el título logrado en 2021 en la primera edición de este torneo. En aquella ocasión derrotó en la final a México, que también garantizó su lugar en las próximas semifinales al concluir líder del Grupo A.

El técnico Anthony Hudson, que asumió las riendas de Estados Unidos interinamente tras la conflictiva salida de Gregg Berhalter después de Catar-2022, realizó hasta siete cambios respecto al once inicial de la goleada 7-1 del viernes ante Granada.

Hudson modificó toda la defensa, mandó al banquillo a Pepi pese al doblete que logró en Granada y colocó como titular al también mexicano-estadounidense Alejandro Zendejas, extremo del América.

As they say in March…

SURVIVE AND ADVANCE. 🇺🇸 pic.twitter.com/Dw9khLWzWj

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) March 28, 2023