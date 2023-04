Rusia rechaza liberación de periodista de EE. UU. preso y acusado de espionaje

Un tribunal de Rusia rechazó el martes la solicitud de liberación del periodista de EE. UU., Evan Gershkovich, quien seguirá preso de forma preventiva acusado de espionaje, cargos que él niega. El arresto del corresponsal del diario estadounidense Wall Street Journal es el primer caso de este tipo en décadas en Rusia, y se produce en plena crisis entre Washington y Moscú por el conflicto en Ucrania.

Gershkovich apareció por primera en público desde su encarcelamiento el martes, en un tribunal, sonriendo a veces a los periodistas que acudieron a filmarlo o fotografiarlo. El reportero, que ha cubierto varios juicios en Rusia, estaba esta vez encerrado en la jaula de vidrio asignada a los acusados, con marcas de esposas en las muñecas.

Tras una audiencia a puerta cerrada, el juez decidió “dejar sin cambios” la detención de Gershkovich, según un periodista de AFP que pudo acceder a la sala para la lectura de la decisión. A pesar de ello, el periodista sigue siendo “combativo“, dijo una de sus abogadas, Maria Korchaguina. En prisión, “practica deportes, entiende que la gente lo apoya“, agregó.

Los servicios de seguridad rusos (FSB) detuvieron al reportero en marzo, cuando informaba desde Ekaterimburgo. El Kremlin afirma que fue detenido en flagrante delito de espionaje, pero no ha aportado ninguna prueba al respecto, ya que el caso está clasificado. Las autoridades le acusan de recopilar información sobre la industria de defensa.

Evan Gershkovich, su familia, su periódico y las autoridades de EE. UU. rechazan categóricamente los cargos de espionaje, que conllevan una pena de 20 años de cárcel, y acusan a Rusia de perseguirle por su labor periodística.

“No pierdo la esperanza“, declaró Gershkovich en una carta dirigida a sus padres, escrita desde la cárcel y publicada la semana pasada por el Wall Street Journal.

La embajadora de EE. UU. en Rusia, Lynne Tracy, que acudió el martes al tribunal, pudo visitarle el lunes por primera vez desde que comenzó su encarcelamiento. “Está bien de salud y de ánimo a pesar de las circunstancias“, declaró Tracy en Twitter, tras reunirse con Gershkovich.

#AmbTracy: I visited @WSJ’s Evan #Gershkovich today at Lefortovo Prison – the first time we've been permitted access to him since his wrongful detention more than two weeks ago. He is in good health and remains strong. We reiterate our call for his immediate release. #FreeEvan

— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) April 17, 2023