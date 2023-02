VIDEO: Se cumple un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania

Se cumple un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Las tropas rusas entraron en territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022, y actualmente numerosas ciudades de ese país están en ruinas; una parte del país vive bajo ocupación rusa y el balance de muertos y heridos en cada bando supera los 150 mil, según estimaciones occidentales.

En el marco del primer aniversario de la invasión, Ucrania prometió lograr la victoria contra Rusia “este año” y aseguró que prepara una nueva contraofensiva. “Hemos resistido. No hemos sido derrotados. Y haremos todo lo necesario para lograr la victoria este año”, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje difundido en redes sociales este viernes. “Ucrania ha inspirado al mundo. Ucrania ha unido al mundo”, agregó, calificando a las ciudades escenario de presuntos crímenes de guerra rusos, como Bucha, Irpin y Mariúpol, de “capitales de la invencibilidad”.

Con la misma determinación, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, prometió una contraofensiva: “Atacaremos con más fuerza y desde mayores distancias, en el aire, en la tierra, en el mar y en el ciberespacio. Habrá nuestra contraofensiva. Estamos trabajando duro para prepararla”.

Y a 12 meses del inicio del conflicto, se multiplican las muestras internacionales de apoyo a Kiev y de firmeza contra Moscú. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguró el viernes en un comunicado que está “decidida a apoyar a Ucrania”, llamando al gobierno ruso a poner fin inmediatamente a su “guerra ilegal” y exigiendo que las autoridades de Moscú respondan por sus “crímenes de guerra”.

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, visitó Kiev el viernes y anunciará la entrega de una primera tanda de tanques Leopard 2 a Ucrania.

En París, la Torre Eiffel se iluminó con los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana. “Pueblo de Ucrania, Francia está a vuestro lado. Por la victoria. Por la paz”, tuiteó el presidente francés, Emmanuel Macron.

People of Ukraine,

France stands by your side

To solidarity. To victory. To peace.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2023