VIDEO. Modelos de OnlyFans se agarran a golpes

Las modelos de OnlyFans, Astrid Wett y Alexia Grace, se tundieron a golpes durante la presentación del combate que sostendrán el youtuber KSI y el boxeador profesional Joe Fournier el sábado 13 de mayo en la OVO Arena de Londres.

Astrid y Alexia, dos modelos y muy populares en OnlyFans por mostrar candentes atuendos y atrevidas fotografías, se calentaron de más y pasaron a los golpes, por lo que tuvieron que ser separadas por los elementos de seguridad. Se llevaron los reflectores peleando frente a todos los asistentes.

Las modelos también son parte del cartel boxístico de esa noche, pero midieron fuerzas antes del show y la riña entre ambas comenzó cuando Wett acusó a Grace de lanzarle agua cuando estaba de espaldas.

En las imágenes que fueron difundidas en un reel de Instagram se escucha a Astrid decir: “¡voy por ti, maldita per#$!” y en respuesta Alexia le contestó: “¡sube al ring conmigo entonces!”. Y así comenzaron la pelea.

Astrid Wett es famosa en OnlyFans por subir contenidos en redes sociales y por ser aficionada del Chelsea. Se convirtió en la primera campeona influencer en X Serie 005. Su récord es de dos peleas ganadas y dos victorias, pues debutó ante Keeley Colbran, a quien ganó por nocaut en el primer asalto de la pelea del 15 de octubre pasado.

Mientras que su rival, Alexia Grace, es seguidora del equipo Aston Villa y será su primer pelea en el ring bajo el mando de la promotora Misfits Boxing.

The new Queen of Misfits @MisfitsBoxing pic.twitter.com/fKZzRwiB7m

— Alexia Grace (@itsalexiagrace) May 13, 2023