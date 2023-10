Neuer, de regreso a la portería del Bayern casi un año después de su lesión

Manuel Neuer volverá a la portería del Bayern Múnich el sábado (7:30 horas de Guatemala) en el partido en casa contra Darmstadt de la 9ª jornada de Bundesliga, casi un año después de su grave lesión en la rodilla derecha, anunció el viernes el entrenador Thomas Tuchel.

El 9 de diciembre de 2022, ocho días después de su último partido oficial hasta la fecha con Alemania en el Mundial-2022 de Qatar, Neuer (37 años) se lesionó gravemente en un accidente de esquí en los Alpes bávaros.

🔴🇩🇪 Manuel Neuer, finally back. “He’ll start tomorrow vs Darmstadt”, Thomas Tuchel has just announced.

“We are looking forward to it, Manuel too”. pic.twitter.com/OsvTHkhMkG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2023