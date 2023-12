Bayern Munich ficha a una de las joyas del futbol español

El Granada Club de Fútbol y el FC Bayern München han sellado un traspaso histórico que marcará la carrera del joven extremo malagueño, Bryan Zaragoza Martínez. Este fichaje, que entrará en vigor a partir de la temporada 2024-2025, ha generado gran expectación entre la afición del club bávaro.

Sin revelar cifras exactas, el traspaso de Bryan Zaragoza al Bayern Munich ha sido uno de los temas más comentados en los círculos deportivos. Según el respetado periodista Fabrizio Romano, el gigante alemán desembolsó la notable cifra de 15 millones de euros para hacerse con los servicios del prometedor extremo.

