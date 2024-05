“Será algo diferente”, Gaby Moreno brinda detalles de concierto en Guatemala

Gaby Moreno ya se encuentra en su país natal y en entrevista nos brindó más detalles de su presentación que será este sábado en la Gran Sala Efraín Recinos.

“Extrañaba a mi Guatemala, a mi familia, llevaba tiempo de no venir”, expresó la reciente ganadora del Grammy. “Brindar un concierto en mi país para mí es muy importante y estoy muy ilusionada que sea el escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ya que fue en ese lugar que canté por primera vez a los 9 años. En ese momento, decidí que quería estar en esto de la música, era mi pasión”, describe.

La ganadora del Grammy por “Mejor Álbum Pop Latino”, Gaby Moreno, brindará un concierto en Guatemala este sábado 25 de mayo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. @EmisorasUnidas #GabyMoreno pic.twitter.com/W3mYcBqsZt — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) May 22, 2024

El concierto de la guatemalteca iniciará a las 19 horas y estará acompañada de músicos internacionales y guatemaltecos. Además agregó que es un show totalmente diferente al que ha brindado en las últimas ocasiones.

“Los últimos conciertos que he brindado en Guatemala eran parte de un festival acústico. Sin embargo, en esta ocasión no tendré invitados. Tocaremos 24 canciones que son parte de mis 9 álbumes y estoy muy feliz por ello, porque puedo darles a conocer más de mi música”, agrega.

“En este concierto no tendré invitados pero será súper especial pues tengo la oportunidad de presentarles mi música de 9 álbumes y compartir más con mi gente bella de Guatemala”, comenta Gaby Moreno. Además brinda detalles de su álbum #Dusk. @EmisorasUnidas pic.twitter.com/tRMx6ADmjH — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) May 22, 2024

Entradas de Q100

Durante la promoción del concierto se informó que habría un Boleto Acústico, el cual su precio era de Q100. Las personas que lo adquirieron tendrán que presentarse en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y llevarse la sorpresa de cuál será su asiento. Los organizadores incluyeron lugares en todas las localidades.

“El Boleto Acústico fue una grandiosa idea de mi hermana, Analu, quien me ayuda con la promoción de mis conciertos. Su finalidad me encantó pues quiero que todos disfruten de mi música y también aquellas personas que tal vez no cuentan con la economía y que por esta cantidad puedan asistir. Se brindaron 150 Boletos Acústicos”, afirma Moreno.

Presente en otro concierto

En el 2023, Gaby Moreno también recibió una nominación en los Grammy en la categoría “Mejor álbum de música latina para niños” por el disco Cantando Juntos.

Este trabajo lo produjo con el proyecto infantil Zona Neón, el cual junto a Unicef tiene el propósito de apoyar a la niñez en su bienestar y desarrollo.

“Este es un proyecto que nació con la finalidad de ayudar la niñez guatemalteca. Así que el domingo también los invitamos a asistir a este concierto donde un grupo de niños interpretarán diferentes temas”, comentó Gaby Moreno.

El evento será el domingo 26 de mayo a las 4 de la tarde también en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Los boletos están a la venta en Todoticket y tienen un costo de Q50.

Gaby Moreno cuenta con 3 Grammys, el más reciente lo obtuvo por el disco “X Mí” (Vol. 1). Durante la entrevista que la artista brindó a medios guatemaltecos, lució el Grammy que obtuvo en el 2013 por Mejor Nuevo Artista.

