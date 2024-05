Méndez-Laing gana el premio al ‘Jugador del Año’ de los aficionados

Este miércoles, la Professional Footballers’ Association (PFA) de Inglaterra anunció que el futbolista inglés-guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing fue elegido por los aficionados como el ‘Jugador del Año’ de la League One. Este reconocimiento es un reflejo de las destacadas actuaciones del jugador a lo largo de la temporada y su contribución decisiva al éxito de su equipo, el Derby County.

La temporada de Méndez-Laing ha sido excepcional. Con un total de 9 goles y 15 asistencias, el futbolista se consolidó como el jugador más productivo en ataque del Derby County. Su participación directa en 24 anotaciones demuestra no solo su habilidad para marcar goles, sino también su capacidad para generar oportunidades para sus compañeros de equipo. Este rendimiento lo posiciona como una figura crucial en el esquema táctico del Derby County, evidenciando su versatilidad y liderazgo en el campo.

Voted by fans as the PFA League One 23/24 Fans’ Player of the Year. 🏆

Congratulations, Nathaniel 👏 pic.twitter.com/stiPxI7TR0

— Professional Footballers’ Association (@PFA) May 22, 2024