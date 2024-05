Nelly Furtado cautiva con su nueva figura y provocativo look

Tras 10 años de no presentarse en México, Nelly Furtado cautivó a sus miles de fans con sus grandes éxitos pero además con un provocativo look y nueva figura.

La famosa se presentó el sábado pasado en la Ciudad de México en el Festival Emblema y arrancó su concierto con los hits: “Say It Right” y “Maneater”. Posteriormente interpretó “Turn Of The Light” y “I’m Like a Bird”.

Furtado también deleitó a todos con “Eat Your Man”, “Give It To Me”, “Promiscuous” y “Say It Right”.

❤️🙌 Como de costumbre Nelly Furtado está dando el corazón en el Tecate Emblema 2024.@NellyFurtado #NellyFurtado 📷 @AlvarrockGarcia pic.twitter.com/NpQhVbLzvh — Monterrey Rock (@mtyrock) May 19, 2024

Aparte de este espectáculo, ciento de usuarios de redes sociales expresaron lo bien que luce la cantante a sus 45 años.

“A mí me encanta lo bien que luce”. “Totalmente hermosa”, “Las personas que la critican por su espejo ya se vieron en el espejo”, “Súper guapa Nelly Furtado”, “Sensual y hermosa”, fueron algunas reacciones sobre Furtado.

Desde hace algunos años se dio a conocer que Nelly Furtado había ganado peso tras su divorcio del Ingeniero de Sonido, Demacio Castellón. En ese momento, muchos usuarios la criticaron por lucir diferente, sin embargo, la celebridad ha dejado claro que las críticas no le importan y se luce con looks extremadamente sensuales.

Nelly Furtado cantou “Corazón” novamente. Vejam a apresentação da música, que está incluída no novo álbum. pic.twitter.com/X8tOkoFRws — Nelly Furtado Brasil (@NellyFBrasil_) May 19, 2024

Sus inicios

El 31 de marzo de 2017 se lanzó el nuevo álbum de la cantante, The Ride, del que ya ha presentado algunas canciones a la comunidad mundial. Para el álbum, la estrella eligió un estilo indie y exclusivamente voces solistas.