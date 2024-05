Asamblea de Liga Nacional establece detalles del Apertura 2024

El comité ejecutivo de la Liga Guate Banrural llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria para determinar aspectos importantes relacionados a los reglamentos de competencia, que incluye su formato, inicio de campeonato y calendario de juego del Torneo Apertura 2024, que es parte de la temporada 2024-2025, y donde Municipal defenderá el título logrado en el Clausura 2024.

Respecto al formato de competencia, pese a la propuesta de modificar la cantidad de clasificados a la fase final, un total de seis en vez de ocho equipos; se mantiene el sistema de la temporada pasada. Es decir, los clubes que terminen en las casillas de la uno a la ocho estarán clasificados a la fase final, donde se disputarán etapas de cuartos de final, semifinales y la gran final.

Solo Comunicaciones, Municipal, Antigua G. F. C. y Xelajú M. C. votaron a favor de reducir la cantidad de clasificados a la fase final de ocho a seis, por lo que no prosperó la iniciativa.

Calendario

Durante la fase de grupos se continuará con 10 fechas, y las otras seis serán intergrupos, para que cada equipo de la Liga Guate Banrural desarrolle 16 juegos en la fase de clasificación.

Para la temporada 2024-2025, Torneos Apertura 2024 y Clausura 2025, estarán como nuevos protagonistas el Deportivo Marquense, que aún define el campeonato de la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados; y el ganador de un partido por el ascenso que se disputará en junio entre Juventud Pinulteca y Juventud Copalera.

En ese sentido, así quedan los grupos para esta nueva temporada:

Grupo A: Municipal, Deportivo Marquense, Deportivo Malacateco, Xelajú M. C., Deportivo Mixco y Deportivo Achuapa

Grupo B: Comunicaciones, Antigua G. F. C. Xinabajul, Cobán Imperial, Deportivo Guastatoya y Ascendido 2 (Juventud Pinulteca o Juventud Copalera)

🚨 URGENTE 🚨 La Asamblea ha hablado. Se mantiene el formato actual. Clasifican 8 equipos a la fase final. Habrá cuartos de final, semifinales y final. Solo Comunicaciones, Municipal, Antigua GFC y Xelajú MC se mostraron en contra. @ESPN_GT pic.twitter.com/gJWsAdEEhf — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) May 24, 2024

Fecha 1

Durante la asamblea, también se definió el arranque del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural, el cual quedó para el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de agosto de 2024. Pero podría arrancar el viernes 2 si hay equipos que deciden jugar sus partidos esos días. Concluirá el 19 de diciembre.

La fecha 1 del Clausura 2024 quedó establecida así:

Deportivo Mixco-Municipal

Xelajú M. C.-Deportivo Marquense

Deportivo Malacateco-Deportivo Achuapa

Comunicaciones-Antigua G. F. C.

Xinabajul-Cobán Imperial

Deportivo Guastatoya-Ascendido 2 (Juventud Pinulteca o Juventud Copalera)

*Horario por definir.

En el calendario de juegos destacan los siguientes partidos:

Comunicaciones-Municipal, jornada cuatro de la fase intergrupos, sábado 28 o domingo 29 de septiembre

Les compartimos la programación de la primera jornada del Torneo #Apertura2024 de la #LigaGuateBanrural. El campeonato iniciará el 3 de agosto 2024. Horarios, fechas y televisoras por confirmar. 🤑 @BetcrisGuate I ⚽️ @MoltenGT I 🏦 @banruralgt pic.twitter.com/1GFGf1Zg73 — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) May 24, 2024

Otros detalles de la Asamblea

Comunicaciones propuso disolver el Órgano Disciplinario y nombrar a nuevos integrantes tras lo ocurrido con el tema del jugador Roque Caballero, del Deportivo Mixco, pero recibió la espalda de los restantes nueve asambleístas (votación: 1-9): Achuapa, Antigua, Cobán Imperial, Guastatoya, Malacateco, Mixco, Municipal, Xelajú y Xinabajul. En esta reunión de trabajo no tuvieron voz Deportivo Marquense. Resta conocer al otro integrante de Liga Nacional.

Respecto a la participación de jugadores de edad limitada, pese al intento de modificar la regla, la misma se mantuvo, por lo que cada club deberá sumar un total de 950 minutos durante los 16 juegos en la fase regular, n excediendo los 180 minutos por juego.

