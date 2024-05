VIDEO: Piqué insulta a Shakira durante una transmisión en vivo

Sin duda alguna, Shakira se ha consolidado como una de las más grandes artistas del momento. Su música y sus numerosos premios han cimentado su legado, pero para la opinión pública, esto no parece ser suficiente. A pesar de haberse separado de Gerard Piqué hace un par de años, el exfutbolista continúa haciendo mención de ella, llegando incluso a insultarla de manera indirecta. Las seguidoras de la cantante colombiana afirman que Piqué utiliza su nombre para mantenerse relevante.

La más reciente polémica surgió a través de un video compartido en X (antes Twitter) por la usuaria @770carito. El clip, aparentemente tomado de una transmisión en vivo realizada en Twitch, muestra a Piqué en compañía de un streamer francés. Durante la transmisión, el streamer comenzó a reproducir una canción que insulta a la selección española. Aunque las burlas estaban dirigidas a los jugadores españoles, la letra también hace referencia a Shakira, mencionando su nombre en el contexto de su relación con Piqué.

En el video, momentos antes de que se mencione a Shakira en la canción, Piqué se quita los audífonos y dirige una sonrisa cínica a la cámara, lo que ha sido interpretado por muchas usuarias como una acción planificada. La canción, cantada en francés y español, sugiere que un famoso burdel en Francia fue la “casa” de Shakira, lo que ha causado gran indignación entre los usuarios de la plataforma.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. El video rápidamente se volvió viral, con numerosos comentarios criticando la falta de respeto de Piqué hacia la madre de sus hijos. Algunas de las opiniones más destacadas incluyen:

“@Susyley541: Hacerle eso a la madre de sus hijos ??? No le importa nada , ni a sus hijos”; “@geniferpv: Ese hombre es una basura, el es que necesita terapia, es el, el que no pasa página”; “@svt661: No puedo creer que ese sea lo que hayan querido decir, me parece inconcebible que le haga eso a la madre de sus hijos.”, “@JacquelinSnch13: Esa sonrisa se le va a borrar cuándo lo llame la jueza por lo de Arabia Saudita”.