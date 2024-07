Copa América: En el equipo ideal de la fase de grupos, Messi no figura

Lautaro Martínez, James Rodríguez o Nicolás de la Cruz han sido algunos de los grandes protagonistas de la fase de grupos de la Copa América, en la que Argentina ha exhibido su condición de campeona mundial y Brasil ha decepcionado. Sin embargo, un dato que llama la atención es que no figura el capitán de la albiceleste, Leo Messi.

Estos son los onces jugadores que han brillado con luz propia en la primera fase del torneo continental:

Lautaro Martínez (Argentina):

El delantero del Inter de Milán va camino de convertirse en el máximo goleador del torneo. En tres partidos ha marcado cuatro tantos: uno ante Canadá, otro contra Chile y dos más frente a Perú. Todo el acierto que no tuvo en Qatar 2022 lo está teniendo en Estados Unidos.

That shouldn’t come as a surprise. Lautaro, over time, tends to have the last laugh.

Now, at Copa America, he has been Argentina’s leading light.

At the 2022 World Cup, Lautaro Martinez played a supporting role.

James Rodríguez (Colombia):

El mediapunta ha resucitado en la selección, después de un arranque de curso complicado en el São Paulo, que apenas cuenta con él. El exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich lleva tres asistencias en la Copa América. Contra Brasil fue el mejor del partido.

📊 James Rodriguez has created more chances than any other player at Copa America (11) 🎯🇨🇴

Still cooking at 32 years old 👨‍🍳🍷#CopaAmerica2024 pic.twitter.com/zt88kYNccJ

— SportyBet Kenya (@sportybetke) July 4, 2024