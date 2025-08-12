Christian García campeón en Juegos Panamericanos Junior

Durante el cuarto día de actividad de los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025, que se celebran en Paraguay, la delegación de Guatemala es protagonista al subir al podio y también por hacer un récord panamericano.
Mediante sus redes sociales, el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) detalló la información sobre los logros de los chapines en Asunción.
"¡Campeón con todas sus letras! El orgullo no cabe en el pecho mientras fluyen las emociones. Christian García le da a Guatemala su segunda medalla de oro en estos Juegos Panamericanos Junior, tras una espectacular final en tiro con arco, modalidad recurvo, en la que superó 6-4 al colombiano Andrés Hernández", detalló el COG.
Platas en tiro y esgrima
Plata en arco recurvo. La dupla conformada por los chapines Ian Allen y Christian García se quedaron con la medalla de plata en la final de la prueba de arco recurvo masculino por equipos.
"¡De plata! Ian Allen y Christian García brillaron en la final de arco recurvo masculino por equipos, quedándose con la medalla de plata. Una actuación que suma una nueva presea al medallero y demuestra que el trabajo en equipo siempre da frutos. ¡Felicidades a ambos!", expresó el Comité en sus redes sociales.
Plata en esgrima. Otra de las medallas lograda por la delegación nacional corrió a cargo de Cristian Porras, quien cerró con el segundo lugar en el evento del florete masculino de los Juegos Panamericanos Junior 2025.
"¡Plata para Cristian Porra! Aplaudimos la participación del guatemalteco Cristian Porras, quien cierra el evento de florete masculino con medalla de plata, en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción", felicitó el COG.
Natación con récord
Durante el evento eliminatorio de los 200 metros pecho de la natación, el guatemalteco Roberto Bonilla logró para el país un récord panamericano.
Bonilla hizo 02:14:74 minutos en los 200 metros pecho y batió el récord panamericano que venía desde el 2021 cuando era de 02:14:85 minutos.
"La excelencia a plenitud... Felicitamos a Roberto Bonilla, nadador guatemalteco quien hoy rompió el récord panamericano junior, en la eliminatoria de 200 pecho de natación", expresó el Comité Olímpico Guatemalteco.