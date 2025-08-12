Entradas preferencia agotadas Guatemala vs. El Salvador

Las entradas para la localidad preferencia del partido entre Guatemala y El Salvador, programado para el próximo 4 de septiembre de 2025, se agotaron en tan solo 15 minutos. Este rápido agotamiento refleja el gran interés y la emoción que genera este encuentro, considerado uno de los más esperados en el inicio de las Eliminatorias para Guatemala.
Este es ya el tercer sector de los cuatro habilitados para el partido que se ha vendido por completo en estos días, a pesar de que aún faltan tres semanas para el encuentro. La única localidad que queda disponible es la general, cuya venta comenzará mañana, 13 de agosto. Se espera que también esta última sección se agote rápidamente, debido a la alta demanda que ha mostrado el público.
Habrá lleno total en el Guatemala vs. El Salvador
No obstante, la venta de boletos no ha estado exenta de controversias. En la localidad de tribuna, las entradas aparecieron como agotadas incluso antes de salir a la venta oficial, lo que generó desconcierto entre los aficionados. Por otro lado, la localidad de palco, que salió a la venta el domingo pasado, se vendió en apenas media hora, evidenciando la gran afluencia de seguidores que quieren presenciar el encuentro en el Estadio Cementos Progreso.
Las entradas para la localidad general tendrán un costo de 100 quetzales y serán la última opción disponible para el público que desea asistir al partido. La expectativa es alta para este enfrentamiento entre Guatemala y El Salvador.