 Entradas preferencia agotadas Guatemala vs. El Salvador
Entradas de preferencia para Guatemala vs. El Salvador se agotan en minutos

Las entradas para la localidad preferencia del Guatemala vs. El Salvador se agotaron en solo 15 minutos. Solo quedan boletos de general, que saldrán a la venta este 13 de agosto.

La afición guatemalteca deberá pagar más por ver a la Selección Nacional
La afición guatemalteca deberá pagar más por ver a la Selección Nacional / FOTO: Fedefut

Las entradas para la localidad preferencia del partido entre Guatemala y El Salvador, programado para el próximo 4 de septiembre de 2025, se agotaron en tan solo 15 minutos. Este rápido agotamiento refleja el gran interés y la emoción que genera este encuentro, considerado uno de los más esperados en el inicio de las Eliminatorias para Guatemala.

Este es ya el tercer sector de los cuatro habilitados para el partido que se ha vendido por completo en estos días, a pesar de que aún faltan tres semanas para el encuentro. La única localidad que queda disponible es la general, cuya venta comenzará mañana, 13 de agosto. Se espera que también esta última sección se agote rápidamente, debido a la alta demanda que ha mostrado el público.

Habrá lleno total en el Guatemala vs. El Salvador

No obstante, la venta de boletos no ha estado exenta de controversias. En la localidad de tribuna, las entradas aparecieron como agotadas incluso antes de salir a la venta oficial, lo que generó desconcierto entre los aficionados. Por otro lado, la localidad de palco, que salió a la venta el domingo pasado, se vendió en apenas media hora, evidenciando la gran afluencia de seguidores que quieren presenciar el encuentro en el Estadio Cementos Progreso.

Las entradas para la localidad general tendrán un costo de 100 quetzales y serán la última opción disponible para el público que desea asistir al partido. La expectativa es alta para este enfrentamiento entre Guatemala y El Salvador.

Estadio Cementos Progreso, sede el Guatemala-El Salvador - Archivo

