 Real Madrid rechaza partido Villarreal-Barcelona en Miami
Deportes

Real Madrid rechaza que el Villarreal vs. Barcelona se juegue en Miami

El club merengue pide a UEFA y FIFA no aprobar el traslado del partido Villarreal-Barcelona a Miami, defendiendo que la competición debe mantenerse bajo las mismas condiciones para todos.

Joan Laporta y Florentino Pérez - Real Madrid C.F.
Joan Laporta y Florentino Pérez / FOTO: Real Madrid C.F.

El Real Madrid ha manifestado este martes su total oposición a la propuesta de disputar fuera de España el partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga entre el Villarreal y el FC Barcelona. El club blanco, a través de un comunicado oficial, expresó su "más firme rechazo" a la iniciativa, que busca trasladar el encuentro al estadio Hard Rock de Miami, en Estados Unidos, algo que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha puesto en marcha al solicitar a la UEFA y a la FIFA la autorización necesaria.

La entidad merengue considera que esta medida vulnera el principio de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta, donde cada equipo disputa un partido como local y otro como visitante frente a cada rival. Según el comunicado, cambiar esta dinámica supondría otorgar una ventaja deportiva indebida a los clubes que promueven la propuesta, alterando el equilibrio competitivo y la igualdad de condiciones que, según el Real Madrid, deben prevalecer en todo momento.

Real Madrid solicita a UEFA y FIFA que el juego sea en España

El club presidido por Florentino Pérez advierte que esta iniciativa sentaría un precedente peligroso, ya que abriría la puerta a que se tomen decisiones basadas en intereses comerciales o extradeportivos, lo que, a su juicio, pondría en riesgo la integridad y legitimidad de la competición. Además, recalca que cualquier modificación de esta naturaleza debe contar con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes, respetando también las normas nacionales e internacionales que regulan el fútbol profesional.

En defensa de estos principios, el Real Madrid anunció que ya ha tomado tres acciones concretas: solicitar a la FIFA que no autorice el encuentro sin el consentimiento de todos los clubes; pedir a la UEFA que inste a la RFEF a retirar o denegar la petición, recordando la postura tomada en 2018 que impedía disputar partidos oficiales de competiciones domésticas fuera del país salvo casos excepcionales; y requerir al Consejo Superior de Deportes (CSD) que no otorgue la autorización administrativa sin dicho consenso.

La propuesta de llevar un partido de LaLiga a Miami no es nueva, ya que en años anteriores se intentó algo similar sin éxito. En 2018, el plan de trasladar un encuentro entre Girona y Barcelona a Estados Unidos fue finalmente rechazado por la FIFA, la UEFA y las autoridades deportivas españolas, estableciendo un precedente que el Real Madrid ahora considera fundamental mantener.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - EFE

