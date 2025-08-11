El Villarreal-Barcelona en Miami recibe el visto bueno

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado un paso histórico al aprobar en su Junta Directiva elevar a la UEFA la propuesta de LaLiga para disputar el partido Villarreal-Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de Primera División, en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre. De concretarse, sería la primera vez que un encuentro oficial de la competición española se juegue fuera del país, con el objetivo de impulsar la presencia y promoción del fútbol español en el mercado norteamericano. Esta aprobación supone el primer avance real para materializar un proyecto que LaLiga lleva años intentando sacar adelante.
La decisión, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. David Aganzo, vicepresidente de la RFEF y presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), mostró su rotunda oposición, argumentando que los jugadores no habían sido consultados ni informados, al igual que los clubes y aficiones. Durante la reunión, Aganzo recriminó las prisas para someter la propuesta a votación y exigió que, antes de tomar cualquier decisión, los capitanes recibieran todos los detalles y dieran su visto bueno. Otros miembros de la Junta se mostraron favorables al denominado "Plan Miami", destacando el potencial beneficio para la imagen del fútbol español, aunque el propio Aganzo y Miguel Ángel Nadal insistieron en que era imposible evaluar el proyecto sin información completa.
El Villarreal vs. Barcelona será el primer partido de LaLiga fuera de sus fronteras
Con este aval inicial, la RFEF enviará la solicitud a la UEFA y, de obtener respuesta positiva, será la FIFA la que tenga la última palabra. La posibilidad de que este encuentro se celebre en Miami representa un cambio significativo en la política del fútbol español, que hasta ahora había mantenido sus partidos oficiales dentro del territorio nacional. La iniciativa sigue modelos de ligas como la NFL o la NBA, que organizan eventos en el extranjero para expandir su audiencia y fidelizar a nuevos aficionados.
Esta sería la cuarta tentativa de LaLiga por cumplir con su acuerdo estratégico con Relevent en el mercado norteamericano. Los intentos previos —el Girona-Barcelona en la temporada 2018-19, el Villarreal-Atlético en 2019-20 y el Barcelona-Atlético en la campaña pasada— fracasaron por la negativa de la RFEF o por la retirada de la propia patronal. Tras años de disputas judiciales y cambios en la normativa de la FIFA, el Villarreal-Barcelona de diciembre de 2025 podría marcar un antes y un después, abriendo la puerta a que otros partidos oficiales de la Primera División se disputen en escenarios internacionales.