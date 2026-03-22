Trump ordena despliegue de agentes de ICE en aeropuertos

El Gobierno de Estados Unidos desplegará a partir de este lunes 23 de marzo a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en aeropuertos del país para apoyar a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuyos empleados llevan semanas sin recibir salario debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La medida fue confirmada este domingo por Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, durante una entrevista en el programa State of the Union de CNN. Según explicó, el objetivo es aliviar la carga de trabajo de la TSA y garantizar que los pasajeros puedan transitar por los aeropuertos de manera rápida y segura, pese a la crisis administrativa.
El presidente Donald Trump anunció previamente la decisión en redes sociales y aseguró que ya instruyó a ICE para que esté presente en las terminales aéreas. La medida surge en medio de un enfrentamiento político con los demócratas, quienes han bloqueado en el Senado el financiamiento al DHS en protesta por las políticas migratorias del gobierno.
ICE no realizará tareas técnicas de seguridad
Homan aclaró que los agentes de ICE no realizarán tareas técnicas de seguridad, como la revisión de equipaje en máquinas de rayos X, ya que no están capacitados para ello. En cambio, se encargarán de labores logísticas y de vigilancia que no requieren especialización, permitiendo que el personal de la TSA se concentre en los controles de seguridad.
El cierre parcial del DHS se ha extendido por cinco semanas, lo que ha provocado la renuncia de más de 300 empleados desde febrero y un aumento significativo en las ausencias laborales. Mientras tanto, los demócratas insisten en que no aprobarán nuevos fondos hasta que se reformen las operaciones de ICE, especialmente tras la difusión de videos de redadas migratorias que generaron controversia pública.