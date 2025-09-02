Historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvador

Guatemala y El Salvador revivirán un nuevo capítulo de su histórico enfrentamiento este jueves, en un partido correspondiente a las Eliminatorias Mundialistas. Ambos equipos buscan afianzarse en la competición y sumar puntos clave, mientras continúan escribiendo una de las rivalidades más antiguas y disputadas del fútbol centroamericano.
El último enfrentamiento entre estas selecciones se dio el 31 de mayo de 2025, en un amistoso celebrado en el Finley Stadium de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. El partido finalizó con empate 1-1, reflejando la intensidad y el equilibrio característicos de los duelos entre Guatemala y El Salvador. Dicho encuentro sirvió de preparación para ambos conjuntos, quienes ajustaban sus estrategias de cara a las clasificatorias mundialistas.
Guatemala vs. El Salvador: Una rivalidad añeja
Durante ese partido, Guatemala abrió el marcador gracias a un gol de Darwin Lom, mostrando un juego ofensivo liderado por el estratega Luis Fernando Tena, quien apostó por la participación de jóvenes talentos. Sin embargo, El Salvador no tardó en reaccionar y logró igualar en los minutos finales con un tanto del juvenil debutante Brandon Ramírez al minuto 89, bajo la dirección de Hernán Darío "Bolillo" Gómez, quien asumió el cargo en febrero de 2025 y buscaba consolidar un equipo sólido en defensa.
Históricamente, Guatemala y El Salvador se han enfrentado en un total de 68 ocasiones entre Copa Oro, amistosos, clasificatorias a Copa Oro, Campeonato de Concacaf y eliminatorias del mismo torneo.
Guatemala ha logrado 31 victorias, de las cuales 14 fueron en casa, 10 en El Salvador y 7 en campo neutral. Por su parte, El Salvador ha sumado 17 triunfos, con 9 como local, 3 en territorio guatemalteco y 5 en escenario neutral. Los empates han sido 20 en total, incluido el reciente 1-1 del 31 de mayo de 2025, reflejando la paridad histórica de esta intensa rivalidad.