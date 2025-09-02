 Historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvador
Deportes

El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvador

La última vez que Guatemala y El Salvador se enfrentaron fue el 31 de mayo en el Finley Stadium de Chattanooga, Tennessee; el juego terminó empatado 1-1 con goles de Darwin Lom y Brandon Ramírez.

Compartir:
Partido amistoso entre Guatemala y El Salvador en mayo del 2025 - FFG
Partido amistoso entre Guatemala y El Salvador en mayo del 2025 / FOTO: FFG

Guatemala y El Salvador revivirán un nuevo capítulo de su histórico enfrentamiento este jueves, en un partido correspondiente a las Eliminatorias Mundialistas. Ambos equipos buscan afianzarse en la competición y sumar puntos clave, mientras continúan escribiendo una de las rivalidades más antiguas y disputadas del fútbol centroamericano.

El último enfrentamiento entre estas selecciones se dio el 31 de mayo de 2025, en un amistoso celebrado en el Finley Stadium de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. El partido finalizó con empate 1-1, reflejando la intensidad y el equilibrio característicos de los duelos entre Guatemala y El Salvador. Dicho encuentro sirvió de preparación para ambos conjuntos, quienes ajustaban sus estrategias de cara a las clasificatorias mundialistas.

Guatemala vs. El Salvador: Una rivalidad añeja

Durante ese partido, Guatemala abrió el marcador gracias a un gol de Darwin Lom, mostrando un juego ofensivo liderado por el estratega Luis Fernando Tena, quien apostó por la participación de jóvenes talentos. Sin embargo, El Salvador no tardó en reaccionar y logró igualar en los minutos finales con un tanto del juvenil debutante Brandon Ramírez al minuto 89, bajo la dirección de Hernán Darío "Bolillo" Gómez, quien asumió el cargo en febrero de 2025 y buscaba consolidar un equipo sólido en defensa.

Históricamente, Guatemala y El Salvador se han enfrentado en un total de 68 ocasiones entre Copa Oro, amistosos, clasificatorias a Copa Oro, Campeonato de Concacaf y eliminatorias del mismo torneo.

Guatemala ha logrado 31 victorias, de las cuales 14 fueron en casa, 10 en El Salvador y 7 en campo neutral. Por su parte, El Salvador ha sumado 17 triunfos, con 9 como local, 3 en territorio guatemalteco y 5 en escenario neutral. Los empates han sido 20 en total, incluido el reciente 1-1 del 31 de mayo de 2025, reflejando la paridad histórica de esta intensa rivalidad.

Foto embed
La Selección Nacional de Guatemala debuta en cas ante El Salvador. - FFG

En Portada

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audienciat
Nacionales

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audiencia

08:10 AM, Sep 02
Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025

09:32 AM, Sep 02
Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalíat
Nacionales

Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalía

10:19 AM, Sep 02
Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlot
Nacionales

Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

08:42 AM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos