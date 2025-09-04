 Bernardo Arévalo Visita Selección Nacional Antes del Duelo
El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvador

A través de sus redes sociales, Fedefut compartieron algunas imágenes y agradecieron la visita del mandatario.

Selección Nacional visita presidente / FOTO: Instagram
Selección Nacional visita presidente / FOTO: Instagram

En un gesto de apoyo y cercanía, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, visitó este jueves a la Selección Nacional de Fútbol, previo al esperado encuentro contra El Salvador.

El mandatario compartió con jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, transmitiéndoles un mensaje de motivación y confianza de cara al compromiso internacional.

Arévalo destacó la importancia del deporte como herramienta de unión y orgullo nacional:

"Ustedes representan el esfuerzo y la esperanza de millones de guatemaltecos. Más allá del resultado, lo que nos inspira es verlos defender con pasión los colores de nuestro país", expresó.

Durante la visita, el presidente recorrió las instalaciones de entrenamiento, conversó con los seleccionados y resaltó el papel que desempeñan al convertirse en referentes para la juventud.

Además, reafirmó el compromiso de su gobierno con el impulso al deporte y el fortalecimiento de las condiciones que permitan a los atletas desarrollarse en un ambiente de mayor profesionalización.

Foto embed
Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional - Instagram

Agradecimiento

El plantel nacional agradeció el gesto y recibió con entusiasmo las palabras de aliento, comprometiéndose a dejarlo todo en la cancha.

El encuentro contra El Salvador no solo representa un clásico centroamericano lleno de historia y rivalidad, sino también una oportunidad para que Guatemala muestre el crecimiento y la cohesión alcanzada en los últimos meses.

La presencia de Arévalo, primera de este tipo desde que asumió la presidencia, envía un mensaje claro: el fútbol es más que un juego, es un símbolo de identidad y una causa común que puede inspirar a todo un país.

Con la motivación al máximo y el respaldo de la afición chapina, la Selección Nacional se prepara para dar el siguiente paso en su camino competitivo, con la esperanza de brindar una alegría que una a Guatemala en torno al deporte más popular del mundo.

A esta hora se abrirán las puertas del estadio Cementos Progreso

Se espera que más de 11 mil aficionados estén en los graderíos del estadio cementero de la zona 6 capital.

