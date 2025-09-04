Apoya a la selección nacional: La afición se une en #VamosGuate

La pasión por el fútbol volvió a sentirse con fuerza en Guatemala, luego de que miles de aficionados inundaran las redes sociales con el hashtag #VamosGuate, en apoyo a la Selección Nacional previo al esperado partido contra El Salvador.
La etiqueta se convirtió rápidamente en tendencia, reflejando el entusiasmo y el orgullo de los guatemaltecos que sueñan con ver a su equipo avanzar con paso firme en la competición.
Desde tempranas horas, usuarios de X (antes Twitter), Facebook, Instagram y TikTok comenzaron a compartir mensajes de aliento, fotografías con la camiseta azul y blanco, y videos conmemorativos que celebran la garra chapina.
"Hoy todos somos una sola voz, porque cuando juega la Sele, juega Guatemala entera", escribieron algunos aficionados en redes, acompañados de banderas y frases como "Unidos por un solo corazón" y "La pasión no tiene fronteras".
Una rivalidad histórica
El duelo contra El Salvador no es un partido más: representa uno de los clásicos centroamericanos más intensos, cargado de historia y emoción. La expectativa es alta, y los seguidores chapines confían en que el equipo logre una victoria clave.
La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala también se sumó a la campaña digital, invitando a los aficionados a usar #VamosGuate para enviar su apoyo al plantel. Jugadores de la Selección, a través de sus cuentas oficiales, agradecieron los mensajes y prometieron dejarlo todo en la cancha.
El hashtag no solo busca animar a los jugadores, sino también reforzar la identidad y el sentido de pertenencia. Para muchos guatemaltecos, este encuentro es una oportunidad de demostrar que el fútbol puede unir corazones dentro y fuera del país.
"Ganar o perder, la Sele nunca está sola", se lee en decenas de mensajes que reflejan la unión de la afición bajo la bandera azul y blanco.