Fecha, hora y dónde seguir el Panamá vs. Guatemala

Deportes

Panamá y Guatemala se enfrentan en un duelo clave por las Eliminatorias. La Azul y Blanco necesita sumar para no complicar sus aspiraciones, mientras que los canaleros buscarán aprovechar la localía.

Partido entre Panamá y Guatemala en la Copa Oro 2025 - Concacaf
Partido entre Panamá y Guatemala en la Copa Oro 2025 / FOTO: Concacaf

La segunda jornada de la tercera y definitiva ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 traerá un duelo de alto voltaje entre Panamá y Guatemala. El encuentro está programado para este lunes a las 19:30 horas y promete ser decisivo en las aspiraciones de ambas selecciones, que buscan mantenerse con vida en la lucha por uno de los boletos hacia la próxima Copa del Mundo.

En su debut, Panamá no pasó del empate sin goles en su visita a Surinam, mientras que Guatemala tropezó en casa frente a El Salvador, cayendo por la mínima diferencia. La derrota caló hondo en la afición chapina, pues el equipo parecía confiado en obtener un resultado favorable y terminó recibiendo un duro golpe que los obliga a replantear su camino en la competición.

¿Dónde seguir el partido entre Panamá y Guatemala?

El compromiso es vital, especialmente para Guatemala, que de no sumar en suelo panameño quedaría al borde de la eliminación y vería alejarse la posibilidad de alcanzar el primer Mundial de mayores en su historia. La presión recae en el cuadro dirigido por Luis Fernando Tena, que deberá mostrar carácter y corregir los errores cometidos en su estreno.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de la transmisión especial de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas en la frecuencia 89.7 FM, además de la señal en línea y la cobertura en redes sociales oficiales bajo el usuario @EUDeportes.

Paralelamente, en el Grupo A también se disputará el choque entre El Salvador y Surinam en el estadio Cuscatlán, un duelo en el que los salvadoreños intentarán consolidar su liderato y dar un paso más hacia su tercera clasificación mundialista.

