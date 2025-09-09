 Francia derrota a Islandia por eliminatoria mundialista
Deportes

Francia y Kylian Mbappé se sobrepusieron a todo contra Islandia

En su segunda presentación, los franceses ganan y lideran el grupo D de la eliminatoria mundialista UEFA.

Kylian Mbappé ayuda a la remontada francesa
Kylian Mbappé ayuda a la remontada francesa / FOTO: EFE

Francia y Kylian Mbappé se sobrepusieron a todo contra Islandia, a la que superaron tras un error de Michael Olise que lo condicionó todo y obligó a la remontada del conjunto galo, en duda después, desde el minuto 67 en adelante, por una temeraria entrada de Aurelien Tchouameni, castigada con expulsión a través del VAR, que también invalidó el 2-2 a Andri Gudjohnsen por un agarrón sobre Konaté en el 87.

El triunfo era corto hasta entonces y merecido sin ninguna duda, pero terminó dentro de la polémica. Primero concedido el 2-2 al atacante islandés, entre la frustración de todos y cada uno de los franceses en el Parque de los Príncipes, el vídeo descubrió el tirón en su camiseta por el que quizá Konaté no acertó a despejar como debía haberlo hecho.

Un alivio para Francia, que se aúpa a la cabeza de la tabla de su grupo de clasificación para el Mundial 2026 en la misma medida que insiste en el imponente comienzo de curso de Mbappé, autor del 1-1 de penalti, pasador del 2-1 y goleador cinco veces en cinco encuentros en la presente temporada.

El papel de Mbappé 

Cuando surge Mbappé, en cualquier parte del terreno, incluso en su propio campo, la grada suena a expectación. Más aún en el Parque de los Príncipes, antes su casa, cuando jugaba en el París Saint-Germain y alcanzó la dimensión tremenda de su presente. En un territorio que fue suyo hasta hace poco más de un año, rebasó a Thierry Henry en goles con la selección francesa.

Ya suma 52 en 92 choques, uno ya por delante del mítico delantero del Arsenal, el Barcelona, el Mónaco y el Juventus, con el que deshizo el empate este martes. Pronto será el máximo artillero de la historia del equipo galo. A sus 26 años, ya mira a Olivier Giroud, goleador de récord de Francia, a tan solo cinco tantos. El camino está marcado.

Incluso podría haberse quedado aún más cerca, pero eligió la asistencia Bradley Barcola en lugar del disparo cuando corrió hacia el portero Olafsson. Fue el gol que aclaró el triunfo, ya superada la hora de encuentro. Una sabia elección de Mbappé para asegurar el 2-1. Ya había merecido antes Francia la remontada. Un hecho desde entonces hasta el final.

*Información EFE. 

