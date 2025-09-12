 Lamine Yamal estrenará zapatos frente al Valencia
Lamine Yamal estrenará zapatos con su logotipo frente al Valencia

El diseño de los 'F50 Lamine Yamal' destaca por una base en degradado que mezcla "tonos púrpura y rosa" en la parte superior.

Lamine Yamal estrenará zapatos ante Valencia
Lamine Yamal estrenará zapatos ante Valencia / FOTO: EFE / Adidas

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, estrenará este domingo frente al Valencia, en el partido de la cuarta jornada de La Liga EA Sports, unos zapatos con su logotipo.

Así lo anunció este viernes Adidas, la marca de artículos deportivos que patrocina al internacional español, que recientemente presentó el nuevo logotipo personal del jugador que aparecerá en dichas botas.

El diseño de las nuevas 'F50 LAMINE YAMAL' destaca por una base en degradado que mezcla "tonos púrpura y rosa" en la parte superior, mientras que gráficos en "foil rosa claro y lila aportan profundidad y textura", según precisó la compañía alemana en su comunicado.

Además, cuenta con las tres bandas que mudan suavemente del blanco al rosa. El talón presenta "un acabado sólido en púrpura", mientras que también son visible tonos "limón neón" en los detalles de "línea fina", así como en el logotipo de las botas y el emblema de Lamine Yamal.

Ante el Valencia será la primera vez que el jugador luzca su logotipo oficial, un emblema que combina sus iniciales, el número 304 -que representa el código de área de Mataró, su ciudad natal-, su pie izquierdo sobre el balón y referencias a estructuras icónicas de Barcelona.

Así va el entorno del Barcelona para recibir al Valencia 

El defensa uruguayo Ronald Araujo y el atacante brasileño Raphael Dias 'Raphinha' se han reincorporado plenamente al trabajo con el grupo este viernes en el entrenamiento del Barcelona, del que todavía no ha formado parte el centrocampista Frenkie de Jong.

El neerlandés regresó anticipadamente del parón internacional con una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha y se ha ejercitado al margen.

El lateral Alejandro Balde, que el 3 de septiembre sufrió una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y Pablo Páez Gavira 'Gavi', con molestias en la rodilla derecha desde el 30 de agosto, se han desplazado a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para recibir tratamiento.

Unas bajas que se suman a la ausencia de larga duración del portero Marc-André ter Stegen, operado de las lumbares el 29 de julio.  

UEFA suspende la sanción que había impuesto a Hansi Flick

Con esta resolución de la UEFA, tanto Hansi Flick y su asistente Marcus Sorg podrán dirigir ante el Newcastle por la Liga de Campeones.

*Información EFE.

