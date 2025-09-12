UEFA suspende la sanción que había impuesto a Hansi Flick

La UEFA ha suspendido la sanción de un partido al técnico del Barcelona, Hansi Flick, y al segundo entrenador, Marcus Sorg, por lo que ambos estarán en el banquillo el próximo jueves en el estreno del equipo azulgrana en la Liga de Campeones en el campo del Newcastle inglés.
En un escrito en respuesta al recurso presentado por el club catalán, al que ha tenido acceso EFE, el máximo organismo del futbol europeo ha apreciado parcialmente las alegaciones de la entidad a raíz de los incidentes acaecidos en el túnel de vestuarios tras la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones en el estadio Giuseppe Meazza frente al Inter de Milán.
De este modo, la UEFA ha mantenido la sanción económica de 20 mil euros para cada uno de los entrenadores, pero ha retirado el partido de sanción bajo un periodo de vigilancia de un año. Además, el Barcelona deberá asumir los costes del proceso.
Argumentos del Barcelona
El máximo organismo del futbol europeo ya dictaminó en agosto que Flick y Sorg incumplieron las normas básicas de conducta, de acuerdo a los artículos 11 (1) y 11 (2) del Reglamento Disciplinario de la UEFA.
Sin embargo, la UEFA ha tenido en cuenta los argumentos del Barcelona, que en su recurso destacó que la importancia del partido generó un cierto grado de tensión y presión sobre todas las partes involucradas, y señaló que no hay pruebas de que los entrenadores insultaran a los oficiales de control de dopaje.
Además, el club defendió que el incidente, por su carácter privado, no tuvo un impacto negativo a nivel público, subrayó que ambos entrenadores expresaron sus disculpas sinceras y, finalmente, apeló al principio de proporcionalidad.
Champions League 2025-2026
Para la UEFA Champions League 2025-2026, el calendario de la fase liguera del FC Barcelona ya está definido. La competición se disputará del 16 de septiembre de 2025 a la final el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.
El Barcelona, ubicado en el bombo 1 por su coeficiente UEFA, se enfrentará a ocho rivales en la fase liguera, disputando cuatro partidos en casa y cuatro fuera.
Sus partidos confirmados son:
- Newcastle United vs. Barcelona, el 18 de septiembre de 2025
- Barcelona vs. PSG, el 1 de octubre de 2025
- Barcelona vs. Olympiacos, el 21 de octubre de 2025
- Club Brugge vs. Barcelona, el 5 de noviembre de 2025
- Chelsea vs. Barcelona, el 25 de noviembre de 2025
- Barcelona vs. Eintracht Frankfurt, el 9 de diciembre de 2025
- Slavia Praha vs. Barcelona, el 21 de enero de 2026
- Barcelona vs. Copenhagen, el 28 de enero de 2026.
*Información EFE.