Sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League

En la temporada 2025-2026, la máxima competición europea de clubes, la UEFA Champions League, regresa para su septuagésima primera (71) temporada y la trigésimo cuarta (34) desde que pasó a llamarse UEFA Champions League. Entre los partidos eliminatorios, el certamen comenzó el 8 de julio de 2025 y tendrá su final en Budapest, Hungría, el sábado 30 de mayo de 2026. Una final que estrenará nuevo horario.
Pero este día, en Mónaco, se realizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League, donde un total de 36 clubes de 16 países conocieron su destino en una fase de grupos que dará inicio la semana del 16 al 18 de septiembre de 2025 y culminará el 28 de enero de 2026.
Veintinueve equipos se clasificaron automáticamente, ya sea por su posición en la liga nacional o por ser campeones de la Champions League (París Saint-Germain) o de la UEFA Europa League (Tottenham). Se requirió un reajuste, ya que el París, campeón de la Champions League, también se clasificó automáticamente por su posición en la liga nacional.
Dos de las plazas fueron ocupadas por los European Performance Spots, mientras que siete plazas se determinaron mediante clasificación.
Sobre el sorteo y formato de juego
Todos los partidos de la fase liguera se juegan según el sistema de liga, en el que cada club juega contra ocho oponentes en eliminatorias a partido único. Cada club juega cuatro partidos de local y cuatro de visitante.
Los 36 clubes se dividen en cuatro bombos de nueve. Los bombos se componen según la clasificación de coeficientes de clubes establecida al inicio de la temporada, siendo el campeón de la UEFA Champions League el primer cabeza de serie del bombo 1.
Los rivales de cada equipo, así como si cada partido se juega en casa o fuera, se determinan mediante sorteo. Cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos y jugará contra un rival de cada bombo en casa y el otro fuera.
En principio, los equipos de una misma asociación no pueden enfrentarse entre sí, y cada equipo puede jugar contra un máximo de dos rivales de cualquier otra asociación.
El calendario de todos los partidos de la fase liguera estará disponible el sábado 30 de agosto.
Así quedó la conformación de partidos
Sorteados los equipos del bombo 1
Sorteados los equipos del bombo 2
Sorteados los equipos del bombo 3
Sorteados los equipos del bombo 4
Fechas de la fase de liga de la UEFA Champions League
- Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 30 de septiembre-1 de octubre de 2025
- Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
- Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
- Jornada 8: 28 de enero de 2026