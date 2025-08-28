 Sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League
Deportes

Así queda la fase de liga de la Champions League 2025-2026

Este día, en Mónaco, se conoció el destino de los 36 equipos que darán vida a una temporada más de la Liga de Campeones de la UEFA.

Compartir:
Este día se realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions League
Este día se realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions League / FOTO: UEFA

En la temporada 2025-2026, la máxima competición europea de clubes, la UEFA Champions League, regresa para su septuagésima primera (71) temporada y la trigésimo cuarta (34) desde que pasó a llamarse UEFA Champions League. Entre los partidos eliminatorios, el certamen comenzó el 8 de julio de 2025 y tendrá su final en Budapest, Hungría, el sábado 30 de mayo de 2026. Una final que estrenará nuevo horario.

Pero este día, en Mónaco, se realizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League, donde un total de 36 clubes de 16 países conocieron su destino en una fase de grupos que dará inicio la semana del 16 al 18 de septiembre de 2025 y culminará el 28 de enero de 2026.

Veintinueve equipos se clasificaron automáticamente, ya sea por su posición en la liga nacional o por ser campeones de la Champions League (París Saint-Germain) o de la UEFA Europa League (Tottenham). Se requirió un reajuste, ya que el París, campeón de la Champions League, también se clasificó automáticamente por su posición en la liga nacional.

Dos de las plazas fueron ocupadas por los European Performance Spots, mientras que siete plazas se determinaron mediante clasificación.

La final de la Champions League tendrá nuevo horario desde esta temporada

De acuerdo a la UEFA, el objetivo es de mejorar la experiencia de los aficionados, clubes y ciudades anfitrionas.

Sobre el sorteo y formato de juego 

Todos los partidos de la fase liguera se juegan según el sistema de liga, en el que cada club juega contra ocho oponentes en eliminatorias a partido único. Cada club juega cuatro partidos de local y cuatro de visitante.

Los 36 clubes se dividen en cuatro bombos de nueve. Los bombos se componen según la clasificación de coeficientes de clubes establecida al inicio de la temporada, siendo el campeón de la UEFA Champions League el primer cabeza de serie del bombo 1.

Los rivales de cada equipo, así como si cada partido se juega en casa o fuera, se determinan mediante sorteo. Cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos y jugará contra un rival de cada bombo en casa y el otro fuera.

En principio, los equipos de una misma asociación no pueden enfrentarse entre sí, y cada equipo puede jugar contra un máximo de dos rivales de cualquier otra asociación.

El calendario de todos los partidos de la fase liguera estará disponible el sábado 30 de agosto.

Así quedó la conformación de partidos

Sorteados los equipos del bombo 1

Foto embed
Integrantes del bombo 1 - @ChampionsLeague

Sorteados los equipos del bombo 2

Foto embed
Integrantes del bombo 2 - @ChampionsLeague

Sorteados los equipos del bombo 3

Foto embed
Integrantes del bombo 3 - @ChampionsLeague

Sorteados los equipos del bombo 4

Foto embed
Integrantes del bombo 4 - @ChampionsLeague

Fechas de la fase de liga de la UEFA Champions League

  • Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025
  • Jornada 2: 30 de septiembre-1 de octubre de 2025
  • Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
  • Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
  • Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
  • Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
  • Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
  • Jornada 8: 28 de enero de 2026

En Portada

Señalan riesgos para la salud y el ambiente tras fallo de CC sobre reglamento de gestión de desechost
Nacionales

Señalan riesgos para la salud y el ambiente tras fallo de CC sobre reglamento de gestión de desechos

10:43 AM, Ago 28
Sergio Chumil completa la sexta etapa de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa la sexta etapa de la Vuelta a España 2025

09:44 AM, Ago 28
María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavalat
Nacionales

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavala

07:38 AM, Ago 28
Soy influencer: motorista amenaza a agente de la PMT tras multa en zona 5t
Nacionales

"Soy influencer": motorista amenaza a agente de la PMT tras multa en zona 5

08:00 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos