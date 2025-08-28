Final de Champions League con nuevo horario esta temporada

La final de la Champions League se jugará a partir de esta temporada a las 18.00 horas (10:00 horas de Guatemala), en lugar de las 21.00 (13:00 horas GT), según anunció este jueves la UEFA, con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados, clubes y ciudades anfitrionas, además de aumentar su audiencia televisiva y digital.
Horas antes del sorteo de la fase de liga de la 'Champions' 2025-2026, la UEFA confirmó la actualización del calendario de partidos de su principal competición con el adelanto del horario de la final, que ya se aplicará en la de esta campaña, el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.
Según la UEFA, la decisión tiene por objeto mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones de la jornada, al tiempo que se obtienen varios beneficios tangibles.
Su intención es "hacer que el día de partido sea una experiencia realmente agradable para todos los que quieran formar parte de la emoción, al tiempo que se crea un ambiente acogedor que facilite la asistencia de familias y niños/as al partido de futbol de clubes más grande e importante de la temporada".
Los beneficios
Para los aficionados que viajan, esto supondrá un mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje de vuelta desde el estadio más seguro y cómodo; para las ciudades anfitrionas, aumentará el impacto económico positivo del evento al ofrecer a los aficionados la posibilidad de continuar con las celebraciones.
El organismo indicó en un comunicado que la nueva hora de inicio también se ajusta a una franja horaria de retransmisión más accesible, lo que contribuirá a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a los espectadores más jóvenes.
"Con este cambio situamos la experiencia de los aficionados en el centro de su planificación. La final de la Liga de Campeones es el momento culminante de la temporada futbolística, y la nueva hora de inicio la hará aún más accesible, inclusiva e impactante para todos los involucrados", dijo Alexander Ceferin, presidente de la UEFA.
*Información EFE.