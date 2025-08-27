UEFA presenta los nuevos balones de la Champions League

La UEFA presentó oficialmente los nuevos balones para la Champions League masculina y femenina, destacando un diseño innovador que combina arte, tecnología y sostenibilidad. Los esféricos, fabricados por Adidas, buscan reflejar la grandeza del fútbol europeo a través de inspiraciones celestiales. Según el comunicado oficial, ambos modelos mantienen las icónicas estrellas de la competición sobre una base blanca, pero incorporan elementos únicos que los diferencian y los vinculan con el cielo y el cosmos. Estos balones serán protagonistas en el camino de los equipos hacia las finales de Budapest y Oslo, previstas para mayo próximo.
El balón de la Liga de Campeones masculina se inspira en el cielo nocturno. Sus estrellas están delineadas en dorado y pintadas en azul, mientras que signos del zodíaco dibujados a mano aportan un toque místico que simboliza hazañas heroicas y el destino de los jugadores. Esta propuesta estética no solo busca captar la atención de los aficionados, sino también rendir homenaje a los futbolistas que destacan en cada edición de la competición más prestigiosa de Europa.
Adidas sigue de la mano con la Champions League
Por su parte, el balón de la Liga de Campeones femenina toma su inspiración del espacio profundo y la aurora boreal. Los hexágonos que se encuentran entre las estrellas blancas presentan un acabado morado oscuro, complementado con degradados técnicos y pinturas fluidas en verde neón, evocando el movimiento solar y la luminosidad característica de la aurora. Detalles finales, como estrellas luminosas en tonos rosas y blancos, completan un diseño que combina belleza, dinamismo y simbolismo, reflejando la creciente importancia y visibilidad del fútbol femenino en el continente.
Además de su atractivo visual, ambos balones están fabricados con materiales sostenibles, incluyendo poliéster reciclado, tinta a base de agua, fibras de maíz, caña de azúcar, pulpa de madera y caucho, sin comprometer el rendimiento en el campo. Con esta iniciativa, la UEFA y Adidas no solo buscan ofrecer un producto estéticamente impactante, sino también reforzar el compromiso con la innovación y el respeto al medio ambiente, consolidando el fútbol como un deporte que combina tradición, espectáculo y responsabilidad social.