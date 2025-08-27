Sorteo Champions 2025/26: fecha, horario y dónde ver en vivo

La Champions League 2025-2026 está a punto de levantar el telón y el primer gran evento de la temporada será el sorteo de la fase liga, que se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en Nyon, Suiza. La ceremonia está programada para las 10:00 horas de Guatemala y podrá seguirse en directo a través de la señal de ESPN y en la página oficial de la UEFA. Este acontecimiento genera una enorme expectación entre aficionados y clubes, ya que marcará el destino de cada equipo en el largo camino hacia la gloria europea.
En esta edición se consolida el nuevo formato de la fase liga, que sustituye la tradicional fase de grupos. Un total de 36 clubes competirán bajo este sistema, organizados en cuatro bombos según el coeficiente UEFA. El vigente campeón encabezará el bombo 1 y, a partir del sorteo, cada club quedará emparejado con ocho rivales diferentes. Se disputarán ocho partidos en total, repartidos en cuatro como local y cuatro como visitante. Para garantizar la equidad, la UEFA establece restricciones: equipos de una misma federación no pueden enfrentarse en esta etapa, ni tampoco un club puede jugar más de dos partidos contra rivales de la misma liga extranjera.
Vuelve la Champions League
Aunque el sorteo definirá a los rivales de cada equipo, el calendario oficial de fechas y horarios no se publicará inmediatamente. Según lo previsto, la UEFA dará a conocer el programa completo a lo largo de los días siguientes, y como máximo el sábado 30 de agosto. De esta manera, clubes y aficionados podrán planificar tanto la logística de los viajes como la asistencia a los encuentros, en una temporada que promete intensidad y espectáculo desde la primera jornada.
El camino hacia la final será exigente. Tras la fase liga, que se jugará entre septiembre de 2025 y enero de 2026, los ocho mejores clasificados avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos que terminen entre la novena y la vigésima cuarta posición disputarán un play-off para completar los cupos restantes, mientras que los clubes que finalicen entre el puesto 25 y el 36 quedarán eliminados de toda competición europea. A partir de octavos, el torneo retomará el formato tradicional de eliminatorias a doble partido, hasta llegar a la gran final prevista para finales de mayo o inicios de junio, en la sede ya definida por la UEFA.