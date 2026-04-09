Clausura 2026: Jornada decisiva en la Liga Nacional

Este viernes 10 de abril se inicia la fecha 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde Xelajú quiere mantener el liderato y acercarse matemáticamente a ser el primero en clasificar a los cuartos de final. Por su parte, Municipal, Comunicaciones, Mixco, Cobán Imperial y Antigua G. F. C. no quieren perderle el paso al líder quetzalteco. Y en la zona baja, se vivirá una fecha trepidante donde Deportivo Achuapa puede quedar anticipadamente con la etiqueta del primer descendido y una lucha intensa entre los equipos que están a tres puntos del descenso, entre ello el "Albo".
La fecha 19 arranca con el duelo de antaño entre Comunicaciones y Aurora F. C. en el estadio Cementos Progreso a las 20:00 horas este viernes. Un triunfo local le permitirá ser líder momentáneo a la espera del complemento de la jornada. Una derrota de los "Albos" podría ser muy fatal en la lucha por la permanencia. Los "Aurinegros" se juegan las últimas cartas para ingresar al top 8.
Para el sábado 11 de abril, la jornada arranca con el Mixco-Xelajú a las 15:00 horas, luego, se juega el Antigua-Municipal a las 19:00 horas y se cierra con el Marquense-Mictlán a las 21:00 horas. Son partidos muy importantes para definir al líder de la jornada y el tema del descenso.
Lucha por la permanencia
Dos partidos se jugarán el domingo 12 de abril: Cobán Imperial vs. Guastatoya a las 14:00 horas y Achuapa vs. Malacateco a las 16:00 horas. Son duelos fundamentales en la lucha por la permanencia, la cual está perdiendo el conjunto "Cebollero" llamado a esta fecha a ganar si no quiere ser un equipo de Liga Primera División.
Guastatoya, a un punto de distancia para salir del descenso, debe ganar y esperar el milagro de una derrota de los de adelante (Marquense, Malacateco, Comunicaciones o Mictlán) para salir de esa zona roja nuevamente.