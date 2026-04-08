Xelajú apunta a ser el primer clasificado a cuartos de final

A pesar de existir únicamente 6 puntos de diferencia entre el líder Xelajú (30 puntos) y el octavo lugar, Guastatoya (24 puntos), y cuando restan 12 unidades en juego; en las dos próximas fechas, la 19 y 20, ya se podría tener matemáticamente a los primeros clubes clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Xelajú M. C. es el equipo que se proyecta para ser el primero en asegurar el boleto a la fase final. Su puesto se podría confirmar matemáticamente en la fecha 20, pero la 19, la cual se jugará entre vienes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril, el cuadro "Altense" puede quedar a las puertas de su clasificación, siempre y cuando ganen su partido y que clubes como Guastatoya y Marquense pierdan su duelo.
- Mixco-Xelajú
- Marquense-Mictlán
- Cobán Imperial-Guastatoya
La fecha 19 puede dejar a Xelajú con 33 puntos si vence a Mixco de visitante y con 24 a Marquense y Guastatoya si son derrotados por Mictlán y Cobán Imperial, respectivamente, y con ello, solo por diferencia de gol, los quetzaltecos podrán decir que son equipo de cuartos de final.
Otros clasificados
Además de Xelajú, Municipal, Comunicaciones y Mixco, todos con 29 unidades, se proyectan para ser cuartofinalistas del campeonato Clausura 2026.
Cobán Imperial es quinto con 28 puntos, y deberá sumar las unidades más posibles de las 12 en juego para no correr riesgo de quedar fuera de la clasificación a fase final.
En el caso de Antigua G. F. C., sexto con 27 puntos; Mictlán, séptimo con 25 unidades; tendrán que luchar con Guastatoya y Marquense (24 puntos cada club) para entre ellos quedarse con los últimos tres boletos para los cuartos de final del Clausura 2026.
Aurora es décimo con 19 puntos y está a 5 puntos del octavo lugar por lo que podría dar la sorpresa y buscar su clasificación, aunque el panorama es incierto para el cuadro "Aurinegro" que disputó la fase final del Apertura 2025 tras haber ascendido ese año a la Liga Nacional tras una larga ausencia de al menos 20 años.
Malacateco y Achuapa parece ser no tienen grandes opciones de clasificarse a la fase final.