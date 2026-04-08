 Xelajú apunta a ser el primer clasificado a cuartos de final
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Xelajú apunta a ser el primer clasificado a cuartos de final

Conoce el panorama de cómo sería el cuadro de honor de los ocho clubes que deberán disputar la fase final del campeonato mayor guatemalteco.

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Xelajú es actualmente el líder del Torneo Clausura 2026
Xelajú es actualmente el líder del Torneo Clausura 2026 / FOTO: Xelajú M. C.

A pesar de existir únicamente 6 puntos de diferencia entre el líder Xelajú (30 puntos) y el octavo lugar, Guastatoya (24 puntos), y cuando restan 12 unidades en juego; en las dos próximas fechas, la 19 y 20, ya se podría tener matemáticamente a los primeros clubes clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Xelajú M. C. es el equipo que se proyecta para ser el primero en asegurar el boleto a la fase final. Su puesto se podría confirmar matemáticamente en la fecha 20, pero la 19, la cual se jugará entre vienes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril, el cuadro "Altense" puede quedar a las puertas de su clasificación, siempre y cuando ganen su partido y que clubes como Guastatoya y Marquense pierdan su duelo.

  • Mixco-Xelajú
  • Marquense-Mictlán
  • Cobán Imperial-Guastatoya

La fecha 19 puede dejar a Xelajú con 33 puntos si vence a Mixco de visitante y con 24 a Marquense y Guastatoya si son derrotados por Mictlán y Cobán Imperial, respectivamente, y con ello, solo por diferencia de gol, los quetzaltecos podrán decir que son equipo de cuartos de final.

Xelajú vence a Malacateco y es nuevo líder del Clausura 2026

Xelajú MC venció 1-0 a Malacateco con anotación de Yair Jaén al 45+2’ y se convierte en el nuevo líder del Clausura 2026, mientras los toros se complican en la tabla acumulada.

Otros clasificados

Además de Xelajú, Municipal, Comunicaciones y Mixco, todos con 29 unidades, se proyectan para ser cuartofinalistas del campeonato Clausura 2026.

Cobán Imperial es quinto con 28 puntos, y deberá sumar las unidades más posibles de las 12 en juego para no correr riesgo de quedar fuera de la clasificación a fase final.

En el caso de Antigua G. F. C., sexto con 27 puntos; Mictlán, séptimo con 25 unidades; tendrán que luchar con Guastatoya y Marquense (24 puntos cada club) para entre ellos quedarse con los últimos tres boletos para los cuartos de final del Clausura 2026.

Aurora es décimo con 19 puntos y está a 5 puntos del octavo lugar por lo que podría dar la sorpresa y buscar su clasificación, aunque el panorama es incierto para el cuadro "Aurinegro" que disputó la fase final del Apertura 2025 tras haber ascendido ese año a la Liga Nacional tras una larga ausencia de al menos 20 años.

Malacateco y Achuapa parece ser no tienen grandes opciones de clasificarse a la fase final.

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Este martes se cerró la actividad de la jornada 18 del Clausura 2026 con el triunfo de Mixco ante Marquense.

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