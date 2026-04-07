 Tabla de posiciones - Jornada 18 Torneo Clausura 2026
Deportes

Clausura 2026: Tabla de posiciones tras 18 jornadas

Este martes se cerró la actividad de la jornada 18 del Clausura 2026 con el triunfo de Mixco ante Marquense.

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Celebración de Nicolás Martínez, delantero del Deportivo Mixco - Deportivo Mixco
Celebración de Nicolás Martínez, delantero del Deportivo Mixco / FOTO: Deportivo Mixco

Con el partido entre Mixco y Marquense en el Estadio Santo Domingo de Guzmán finalizó la jornada 18 del Torneo Clausura 2026, en lo que respecta a la clasificación del presente torneo el líder es Xelajú MC, mientras que en la tabla acumulada el liderato sigue siendo para Municipal.

En lo que respecta a la zona de descenso, la situación está casi definida para el Deportivo Achuapa, que esta jornada perdió ante Guastatoya en duelo directo por mantener la categoría, y salvo sorpresa en las próximas jornadas, los cebolleros serán el primer equipo descendido. Faltan cuatro jornadas por disputarse.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Resultados

  • Aurora 0-2 Antigua GFC
  • Mictlán 1-1 Comunicaciones
  • Municipal 0-0 Cobán Imperial
  • Xelajú MC 1-0 Malacateco
  • Deportivo Guastatoya 3-1 Deportivo Achuapa
  • Deportivo Mixco 2-1 Deportivo Marquense

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