Tabla de posiciones - Jornada 18 Torneo Clausura 2026

Con el partido entre Mixco y Marquense en el Estadio Santo Domingo de Guzmán finalizó la jornada 18 del Torneo Clausura 2026, en lo que respecta a la clasificación del presente torneo el líder es Xelajú MC, mientras que en la tabla acumulada el liderato sigue siendo para Municipal.
En lo que respecta a la zona de descenso, la situación está casi definida para el Deportivo Achuapa, que esta jornada perdió ante Guastatoya en duelo directo por mantener la categoría, y salvo sorpresa en las próximas jornadas, los cebolleros serán el primer equipo descendido. Faltan cuatro jornadas por disputarse.
Tabla de posiciones del Clausura 2026
Resultados
- Aurora 0-2 Antigua GFC
- Mictlán 1-1 Comunicaciones
- Municipal 0-0 Cobán Imperial
- Xelajú MC 1-0 Malacateco
- Deportivo Guastatoya 3-1 Deportivo Achuapa
- Deportivo Mixco 2-1 Deportivo Marquense