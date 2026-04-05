 Resultado Xelajú vs. Malacateco - Jornada 18 Clausura 2026
Deportes

Xelajú vence a Malacateco y es nuevo líder del Clausura 2026

Xelajú MC venció 1-0 a Malacateco con anotación de Yair Jaén al 45+2' y se convierte en el nuevo líder del Clausura 2026, mientras los toros se complican en la tabla acumulada.

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Celebración de Xelajú ante Malacateco - Willber Colloy
Celebración de Xelajú ante Malacateco / FOTO: Willber Colloy

Xelajú MC firmó una victoria clave en casa al imponerse por la mínima diferencia ante Malacateco en el Estadio Mario Camposeco, en duelo correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026. El conjunto altense mostró solidez en su planteamiento y paciencia para encontrar el momento adecuado que le permitiera romper el equilibrio en el marcador, en un partido que por largos tramos se mantuvo disputado y con pocas ocasiones claras.

El único gol del encuentro llegó en el tiempo de reposición del primer tiempo, cuando Yair Jaén sacó un potente disparo de larga distancia al minuto 45+2 que sorprendió al guardameta rival. La anotación desató la euforia en la afición local y terminó siendo determinante para el desarrollo del compromiso, obligando a Malacateco a asumir mayores riesgos en la segunda mitad.

Xelajú asume el liderato

En el complemento, Xelajú supo gestionar la ventaja con orden defensivo y criterio en la posesión del balón, neutralizando los intentos ofensivos de los toros. Aunque Malacateco buscó el empate con insistencia, careció de precisión en los metros finales y no logró generar opciones realmente claras que pusieran en aprietos al conjunto local.

Con este triunfo, Xelajú MC alcanza los 30 puntos y se convierte en el nuevo líder del Clausura 2026, superando a Municipal y Comunicaciones, ambos con 29 unidades.

Por su parte, Malacateco ve comprometida su situación en la tabla acumulada; si bien permanece fuera de la zona de descenso, los resultados de Guastatoya o Marquense en esta jornada podrían complicar seriamente su permanencia en la categoría.

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Celebración de Xelajú ante Malacateco - Willber Colloy
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