VIDEO. Alumnos desarman a compañero que mató a dos maestras

Un estudiante de 15 años fue sometido por alumnos y personal de una preparatoria en Lázaro Cárdenas en MIchoacán, México, después de que, presuntamente, disparó fatalmente contra dos profesoras en la entrada principal de la escuela. El incidente ocurrió el 24 de marzo, informó este jueves 9 de abril, r el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.
El joven ingresó armado al plantel y disparó a las docentes cuando estas intentaron bloquearle el acceso. Las dos profesoras perdieron la vida de forma inmediata en el lugar de los hechos, lo que generó momentos de pánico y alarma entre la comunidad estudiantil y el personal.
Tras las detonaciones, la reacción de los presentes fue inmediata: varios estudiantes, actuando junto con un trabajador, enfrentaron al agresor y lograron someterlo. Utilizaron cables para inmovilizarlo, logrando así arrebatarle el arma y contenerlo físicamente hasta la llegada de los elementos de seguridad pública.
La intervención del grupo permitió neutralizar la amenaza, evitando que el atacante accediera a otras áreas de la escuela, donde se encontraban más alumnos. De este modo, se evitó una tragedia mayor dentro del establecimiento.
Pocos minutos después del suceso, elementos de seguridad arribaron al plantel, procediendo a la captura del menor. El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos para personas menores de edad.
El fiscal añadió que el caso se mantiene bajo proceso judicial, cumpliendo con la normatividad aplicable para menores. Las investigaciones para esclarecer las circunstancias y los motivos del ataque continúan en curso, con el objetivo de aportar claridad sobre el hecho y determinar las responsabilidades pertinentes.