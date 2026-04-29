 Audiencia de Rodríguez: Clave para entender política EE. UU.
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Pappier: audiencia de Rodríguez fue "normal", pero clave para entender la política de EE. UU. hacia Guatemala

El subdirector de Human Rights Watch, Juan Pappier, se refirió a la comparecencia del nominado embajador de EE. UU. en Guatemala, Juan Rodríguez, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

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  • 17:18, Abr 29 2026
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Juan Rodríguez, Captura de pantalla
Juan Rodríguez / FOTO: Captura de pantalla

En una jornada que destacó por un inusual consenso en la capital estadounidense, Juan Rodríguez compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para su audiencia de confirmación como el próximo embajador de Estados Unidos en Guatemala. El proceso, analizado en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas con Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, reveló puntos clave sobre la política exterior de Washington y las expectativas para la nación centroamericana.

La audiencia de Rodríguez generó diversas interpretaciones, con sectores leyendo sus respuestas de manera optimista, alineadas con sus propios intereses. Sin embargo, Pappier calificó la comparecencia como una audiencia normal para la nominación de embajadores en Washington, destacando varios puntos relevantes.

El proceso de selección del Fiscal General y el fortalecimiento del MP

Uno de los temas centrales fue el proceso de selección del Fiscal General en Guatemala. Rodríguez señaló que, a su entender, este proceso ha respetado la legislación guatemalteca. Al respecto, Pappier subrayó la importancia de este mensaje dada la coyuntura actual en el país, anticipando que la resolución de este proceso ocurrirá probablemente antes de la llegada de Rodríguez como embajador.

Además, se observó una lucha bipartidista por parte de senadores demócratas y republicanos en torno a los esfuerzos contra el crimen organizado y la corrupción en Guatemala. En este contexto, Rodríguez enfatizó la necesidad de fortalecer el Ministerio Público, una declaración que Pappier consideró crucial.

Fiscalización de la ayuda estadounidense y la política "America First"

Otro punto que generó comentarios fue la declaración de Rodríguez sobre la necesidad de fiscalizar cada dólar que Estados Unidos invierta en programas en Guatemala, asegurando que estos deben alinearse con los intereses de su país. Algunas personas se mostraron impresionadas por esta respuesta, pero Pappier la consideró una postura habitual y consistente con la línea del Departamento de Estado.

Según Pappier, esta visión se enmarca en la política de "America First", que prioriza que la asistencia internacional beneficie, de alguna manera, a los contribuyentes estadounidenses. Rodríguez, al igual que lo expresado por Marco Rubio en su momento como Secretario de Estado, dejó claro que los programas en Guatemala deben centrarse en la lucha contra el crimen organizado y la migración ilegal, una perspectiva que se ha mantenido constante en Washington en los últimos años.

Juan Rodríguez nominado como embajador de EE. UU. expone temas prioritarios ante el Senado

Juan Rodríguez nominado como embajador de EE.UU. en Guatemala, destacó entre sus prioridades la inmigración ilegal; cooperación económica; seguridad transnacional y la expansión económica de China.

Actores maliciosos y la integridad electoral

Rodríguez también abordó la importancia de evitar la incidencia de "actores maliciosos". El senador Cain le preguntó específicamente si se refería a actores guatemaltecos, a lo que Rodríguez respondió afirmativamente, dejando claro que la preocupación abarca tanto a actores externos como locales que puedan interferir en las elecciones de 2027. Sin embargo, también señaló que Estados Unidos no debe intentar imponer candidatos en los asuntos internos de Guatemala.

Pappier destacó la importancia de este intercambio, recordando que los senadores Cain y Steve Daines (republicano de Montana) iniciaron sus exposiciones hablando sobre el proceso electoral de 2023 y la crucial transición de poder a pesar de los intentos por impedirlo. Esto evidenció un acuerdo bipartidista sobre la necesidad de respetar las instituciones democráticas y la voluntad popular de los guatemaltecos.

El legado de la CICIG y el fortalecimiento institucional local

Respecto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Rodríguez mencionó que, según informes de prensa, tenía la impresión de que la Comisión estaba violando la soberanía guatemalteca. Pappier interpretó esta respuesta como un intento de Rodríguez de priorizar el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas para combatir la corrupción.

Rodríguez argumentó que es preferible tener instituciones locales fuertes y robustas, como el Ministerio Público, capaces de enfrentar la corrupción, en lugar de depender de organismos internacionales. Pappier consideró que la discusión sobre la CICIG es un tema "superado" tanto en Guatemala como en Washington. En la audiencia, hubo un acuerdo bipartidista entre senadores, incluyendo a Dave McCormick (republicano de Pensilvania), sobre los esfuerzos para combatir el crimen organizado y las obstrucciones de redes corruptas que buscan impunidad en el país.

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, concluyó su análisis, enfatizando la relevancia de los puntos discutidos en la audiencia para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala.

* Escuche aquí la entrevista completa con el subdirector de HRW:

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