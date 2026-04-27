 EE.UU. confirma captura del presunto líder de "Los Huistas"
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EE.UU. confirma captura del presunto líder de "Los Huistas"

Eugenio Molina acusado de ser el líder de "Los Huistas" era buscado por conspiración internacional para el narcotráfico y otros delitos.

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Eugenio Darío Molina López, Captura de pantalla
Eugenio Darío Molina López / FOTO: Captura de pantalla

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala informó la noche de este lunes 27 de abril sobre el arresto del presunto capo de la droga guatemalteco Eugenio Darío Molina López, alias "Don Darío", quien es acusado de ser el líder de una organización criminal transnacional conocida como "Los Huistas"

Molina López hizo su comparecencia inicial en la corte federal el viernes 24 de abril de 2026,  en San Diego, California.

Molina López era buscado por conspiración internacional para el narcotráfico e intentos de importación y distribución ilegal de cocaína hacia territorio estadounidense.

Los Huistas es una organización de tráfico de drogas basada principalmente en la región de Huehuetenango y está involucrada en una operación masiva de tráfico de cocaína.  Molina López fue acusado como parte de la Operación Unidad Guerrilla, una investigación de varios años liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el agregado de HSI en Ciudad de Guatemala, Guatemala, y la Oficina del Fiscal Federal en San Diego. 

La investigación se enfocó en Molina López, la organización Los Huistas y sus proveedores.  Traficantes de cocaína de alto nivel fueron objeto de una investigación masiva que involucró múltiples países, múltiples agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos y varios distritos federales.

La acusación formal presentada el 29 de enero de 2019 acusa a Molina López de conspiración para distribuir cocaína con intención de importación ilegal y conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación.

En marzo de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ofrecía una recompensa de hasta $10 millones por información que condujera al arresto y/o condena de Molina López. 

Esta recompensa fue ofrecida bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado de Estados Unidos.  Más de 75 criminales transnacionales y traficantes importantes de narcóticos han sido llevados ante la justicia bajo el NRP y el Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) desde 1986.  

Al mismo tiempo, en marzo de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también designó a la Organización de Tráfico de Drogas (DTO) Los Huistas y a Eugenio Darío Molina López conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059 por tráfico de drogas que amenaza a la población y seguridad de Estados Unidos y Guatemala.

En la audiencia del viernes, el acusado se declaró inocente.  Una audiencia de mociones/fijación de juicio está programada para el 11 de mayo de 2026, a las 9 a.m. ante la jueza federal de distrito Dana M. Sabraw.

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