 EE.UU. renueva recompensa por narcotraficante guatemalteco
Nacionales

EE.UU. renueva la recompensa de US$10 millones por un presunto narco guatemalteco

Eugenio Molina es buscado por conspiración internacional para el narcotráfico y otros delitos.

El presunto narcotraficante, Eugenio Molina, vinculado a "Los Huistas", es requerido por la justicia de EE. UU., .
El presunto narcotraficante, Eugenio Molina, vinculado a "Los Huistas", es requerido por la justicia de EE. UU. / FOTO: .

El Gobierno de los Estados Unidos de América renovó este jueves el ofrecimiento de 10 millones de dólares de recompensa por información que permita la captura de Eugenio Darío Molina López, líder de la organización criminal "Los Huistas", vinculada con el tráfico de drogas, una medida que fue anunciada originalmente en marzo de 2022.

La embajada estadounidense en Guatemala recordó a través de sus canales oficiales que Molina López es buscado por conspiración internacional para el narcotráfico e intentos de importación y distribución ilegal de cocaína hacia territorio estadounidense.

El ofrecimiento de la recompensa, gestionado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), complementa las sanciones económicas impuestas previamente por el Departamento del Tesoro contra el capo y su estructura criminal en virtud de la Orden Ejecutiva 14059.

Ubicado por última vez en Guatemala

"El liderazgo de Molina en Los Huistas es bien conocido por los Gobiernos de EE.UU. y de Guatemala, y estamos trabajando juntos para llevarlo ante la justicia", 

destacó la misión diplomática, citando la postura del Departamento de Estado sobre la peligrosidad de esta organización que opera en el departamento (provincia) de Huehuetenango, fronterizo con México.

Según la delegación diplomática, el traficante fue ubicado por última vez en el municipio de Agua Zarca, en la citada localidad en el noroeste de Guatemala.

Esta recompensa fue anunciada originalmente por el Departamento de Estado el 18 de marzo de 2022. La publicación actual subraya que el liderazgo de Molina en la organización transnacional es "bien conocido" por ambos Gobiernos, que trabajan de manera conjunta para llevarlo ante la justicia.

El pago se enmarca en el Programa de Recompensas contra los Narcóticos (PRN), gestionado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. Desde su creación en 1986, el PRN ha facilitado el procesamiento de más de 75 criminales transnacionales, con desembolsos que superaban los 135 millones de dólares hasta 2022.

