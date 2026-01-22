 Nuevo encargado de negocios de EE.UU. llega a Guatemala
Nacionales

Nuevo encargado de negocios de EE. UU. llega a Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral

La embajada aseguró que bajo el liderazgo de John M. Barret se avanzará en las prioridades del gobierno de Trump.

Compartir:
Foto: Embajada de los Estados Unidos en Guatemala
Nueva sede de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala / FOTO:

El Gobierno de los Estados Unidos de América anunció este jueves, 22 de enero, la llegada al país de John M. Barret, encargado de negocios de su embajada en Guatemala, quien liderará el proceso de consolidación de la cooperación entre ambos países.

Barret estará al frente de la sede diplomática mientras se gestiona el nombramiento de un nuevo representante diplomático, tras la salida del embajador Tobin Bradley, retirado por decisión de la administración de Trump.

"¡Bienvenido a Guatemala, encargado de negocios de nuestra embajada! Con más de veinte años en el Servicio Exterior, bajo su liderazgo avanzaremos en las prioridades del gobierno del presidente Trump, consolidando la cooperación entre los Estados Unidos y Guatemala para que nuestros países sean más seguros, más fuertes y más prósperos", expresó la oficina a través de redes sociales.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, se refirió al tema ayer durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, en la cual señaló que el nuevo encargado de Negocios estadounidense se encontraba en el territorio nacional desde el pasado martes y explicó que será quien esté a cargo de la embajada mientras EE. UU. lleva a cabo el proceso de nominación de un embajador.

Días antes, el mandatario confirmó la salida de Bradley de la sede diplomática. Mencionó que su retiro respondía a una decisión del actual gobierno estadounidense para cambiar a embajadores designados por la administración Biden.

Acerca del funcionario estadounidense

De acuerdo con información compartida por EE. UU., John M. Barrett es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior. Recientemente, se desempeñó como Ministro Consejero en la Embajada de los EE. UU. en Panamá desde mayo de 2023.

Previamente, ocupó el cargo de consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los EE. UU. en Perú y, antes fue Cónsul General de los EE. UU. en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil.

De 2015 a 2017, Barrett trabajó en Washington, D.C., como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre los Estados Unidos y Filipinas. Del 2012 al 2015, fue consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.

Su trayectoria en el servicio exterior también incluye misiones en China, Afganistán y una asignación previa en Guatemala.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Avanza interpelación al ministro de Desarrollo en el Congreso tras meses de retrasost
Nacionales

Avanza interpelación al ministro de Desarrollo en el Congreso tras meses de retrasos

05:56 PM, Ene 22
Mictlán sorprende a Municipal y le gana de visita t
Deportes

Mictlán sorprende a Municipal y le gana de visita

06:01 PM, Ene 22
Nuevo encargado de negocios de EE. UU. llega a Guatemala para fortalecer la cooperación bilateralt
Nacionales

Nuevo encargado de negocios de EE. UU. llega a Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral

04:39 PM, Ene 22
Denuncian desaparición de estudiantes de Usac tras supuesto bautizot
Nacionales

Denuncian desaparición de estudiantes de Usac tras supuesto bautizo

04:00 PM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos