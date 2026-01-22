Nuevo encargado de negocios de EE.UU. llega a Guatemala

El Gobierno de los Estados Unidos de América anunció este jueves, 22 de enero, la llegada al país de John M. Barret, encargado de negocios de su embajada en Guatemala, quien liderará el proceso de consolidación de la cooperación entre ambos países.
Barret estará al frente de la sede diplomática mientras se gestiona el nombramiento de un nuevo representante diplomático, tras la salida del embajador Tobin Bradley, retirado por decisión de la administración de Trump.
"¡Bienvenido a Guatemala, encargado de negocios de nuestra embajada! Con más de veinte años en el Servicio Exterior, bajo su liderazgo avanzaremos en las prioridades del gobierno del presidente Trump, consolidando la cooperación entre los Estados Unidos y Guatemala para que nuestros países sean más seguros, más fuertes y más prósperos", expresó la oficina a través de redes sociales.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, se refirió al tema ayer durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, en la cual señaló que el nuevo encargado de Negocios estadounidense se encontraba en el territorio nacional desde el pasado martes y explicó que será quien esté a cargo de la embajada mientras EE. UU. lleva a cabo el proceso de nominación de un embajador.
Días antes, el mandatario confirmó la salida de Bradley de la sede diplomática. Mencionó que su retiro respondía a una decisión del actual gobierno estadounidense para cambiar a embajadores designados por la administración Biden.
Acerca del funcionario estadounidense
De acuerdo con información compartida por EE. UU., John M. Barrett es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior. Recientemente, se desempeñó como Ministro Consejero en la Embajada de los EE. UU. en Panamá desde mayo de 2023.
Previamente, ocupó el cargo de consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los EE. UU. en Perú y, antes fue Cónsul General de los EE. UU. en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil.
De 2015 a 2017, Barrett trabajó en Washington, D.C., como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre los Estados Unidos y Filipinas. Del 2012 al 2015, fue consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.
Su trayectoria en el servicio exterior también incluye misiones en China, Afganistán y una asignación previa en Guatemala.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7