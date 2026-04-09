 México y Guatemala fortalecen agenda bilateral
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México y Guatemala acuerdan fortalecer agenda bilateral tras llamada entre cancilleres

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México describió a Guatemala como un "socio estratégico".

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Los cancilleres de Guatemala, Carlos Martínez; y México, Roberto Velasco, dialogaron vía telefónica., Ministerio de Relaciones Exteriores
Los cancilleres de Guatemala, Carlos Martínez; y México, Roberto Velasco, dialogaron vía telefónica. / FOTO: Ministerio de Relaciones Exteriores

El nuevo canciller de México, Roberto Velasco, ratificado esta semana para el cargo por el Senado de su país, concretó sendas llamadas telefónicas con sus homólogos de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez; y Uruguay, Mario Lubetkin, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México.

En dos mensajes en redes sociales, la Cancillería mexicana indicó que Velasco sostuvo una llamada de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, con quien reiteró los lazos históricos y los intereses comunes que unen a ambos países.

La SRE apuntó que la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Bernardo Arévalo se mantiene "sólida y cercana".

Guatemala es un socio estratégico para México, "no solo por la frontera compartida, sino por una agenda de cooperación que genera beneficios mutuos", apuntó la SRE.

Mientras tanto, la Cancillería guatemalteca confirmó la conversación de Martínez con su homólogo mexicano y compartió que se le extendió una felicitación por su designación como secretario de Relaciones Exteriores.

"Los cancilleres reconocieron la excelente relación de amistad y cooperación entre ambos países y acordaron dinamizarla aún más, para avanzar en objetivos comunes de los temas prioritarios de la agenda bilateral. Asimismo, se reafirmó el compromiso de profundizar el diálogo político, para el beneficio de ambos pueblos", compartió la oficina.

Otras comunicaciones bilaterales

Previo a la comunicación con Guatemala, Velasco dialogó vía telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Mario Lubetkin.

En la conversación, señaló la SRE, Velasco reiteró el respaldo de México a la presidencia uruguaya en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y destacó la cercanía que distingue la relación bilateral.

Ambos coincidieron en que entre México y Uruguay "no hay solo diplomacia, sino una genuina amistad".

Antes, el nuevo canciller de México inició sus contactos externos con una llamada telefónica a su homólogo brasileño, Mauro Vieira.

Ratifican a canciller en el cargo

El Senado de México ratificó ayer, con amplia mayoría, a Roberto Velasco como nuevo canciller del país, tras haber sido propuesto al cargo por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Con 81 votos a favor y 30 en contra, la Cámara alta avaló que Velasco, de 38 años, asuma la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, hace una semana, por cuestiones de salud.

Durante su comparecencia ante el Senado, Velasco aseguró que no cederá en soberanía frente a Estados Unidos, buscará ordenar la migración y respaldará la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto de creciente presión regional.

El nuevo canciller mexicano delineó una política exterior basada en la "cooperación sin subordinación", con énfasis en seguridad, integración regional y comercio, así como en el fortalecimiento de vínculos con Canadá, América Latina, Asia-Pacífico y el mantenimiento de la relación con Cuba.

Velasco, de 38 años, llega al cargo tras su experiencia previa en el manejo de la agenda diplomática de la región, luego de haberse desempeñado como subsecretario para América del Norte en la SRE.

* Con información del Minex y la agencia de noticias EFE.

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