Previa de la segunda etapa de la Vuelta Bantrab 2026

Tras solventada la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026, este jueves 30 de abril se celebrará la segunda jornada, la cual tendrá un recorrido de 119.3 kilómetros entre el parque central de San Felipe, Retalhuleu, y la Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.
Un total de 85 ciclistas saldrán este jueves a partir de las 09:00 horas en San Felipe tras el abandono de nueve competidores por el accidente al inicio de la Vuelta Bantrab: Miguel Laínez (GUA), Carlos Acajabón (GUA), Diego Barrios (GUA), Juan Guerrero (COL), Cristian López (GUA), José Sic (GUA), Ben Kolbie (USA), Goran Gabourel (BLZ) y Antoni Mérida (GUA).
Durante la segunda tapa, la cual tendrá el siguiente recorrido: San Felipe-Retalhuleu-Coatepeque-Pajapita-Cruce de la Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta, se tendrán un total de seis premios intermedios (tres metas volantes y tres premios de montaña).
Metas volantes
- Las Victorias, 39 k.
- Gasolinera Texaco, 69 k.
- Gasolinera Shell, 88.3 k.
Premios de montaña
- La Hulera mojón 204, 2da. Categoría 30.4 k.
- Iglesia Cerro Redondo, 104.5 k.
- Restaurante Donde Minches mojón, 280, 116.2 k.
Lucha por el suéter líder
La segunda etapa, la cual se pronostica termine antes de las 12:00 horas, será exigente para los ciclistas, pero podría dejar más claro el panorama respecto al tema del líder general de la competición, ya que la largada tiene tres premios de montaña, lo cual la hace más atractiva.
Actualmente, el colombiano del Orgullo Paisa, Kevin Castillo, es el líder general de la competición y acumula un tiempo de 02:44:52 horas incluido el tema de bonificación de tiempo dado en la etapa inaugural.
La Vuelta Bantrab 2026 de Guatemala es la quinta edición que se celebra en nuestro país, y se mantiene con una clasificación de 2.2 UCI, lo que la coloca como una de las carreras más relevantes a nivel continental.
El gran reto para las autoridades deportivas organizadoras es mejorar el control en la circulación de vehículos durante el recorrido, ya que este día se produjo un accidente por un motorista externo y provocó caos en la largada, además, mucho conductores no respetaron el paso de los pedalistas en ciertos tramos, lo cual puso en peligro la integridad del competidor.