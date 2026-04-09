Ministerio Público da detalles de diligencias en la Usac

Desde tempranas horas de este jueves, 9 de abril, decenas de agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se presentaron a las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), ubicado en la zona 12 capitalina, con el objetivo de llevar a cabo una serie de diligencias.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que se implementó un operativo en seguimiento de una denuncia por la toma de las instalaciones universitarias que personas ajenas llevaron a cabo recientemente.
Según los fiscales que forman parte del operativo, en la diligencia participan más de 20 delegados del MP y arquitectos, así como unos 400 agentes de diferentes divisiones de la PNC.
Acerca del caso
El fiscal a cargo de este expediente detalló que la investigación está relacionada con posibles delitos al Patrimonio Cultural de la Nación. Mencionó que, como ha sido de conocimiento público, esta semana las instalaciones del campus fueron tomadas por personas desconocidas que, según sus declaraciones, incluso irrumpieron con un vehículo automotor para derribar los portones de ingreso a la Usac.
Según el MP, cuentan con la autorización de las autoridades universitarias para llevar a cabo las diligencias respectivas, por lo que pudieron ingresar a la sede educativa sin inconvenientes.
El MP indicó que en el operativo participan varios fiscales de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, así como de otras fiscalías que están recabando indicios sobre daños y posibles robos causados durante la toma del campus.
Además, indicó que la seguridad de la casa de estudios manifestó que "hay objetos robados", por lo que, a criterio de los fiscales "se han cometido varios delitos".
Esto ocurre un día después de la jornada electoral, celebrada a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala, donde en medio de protestas, fue reelecto Walter Mazariegos como rector de la Usac.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7