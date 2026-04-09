 MP busca verificar posibles daños en el campus central de la Usac
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MP busca verificar posibles daños en el campus central de la Usac

En el ingreso al campus central, por el lado del Periférico, se mantiene presencia de agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público.

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Presencia de agentes de PNC y fiscales del MP en ingreso de la Usac., Omar Solís/Emisoras Unidas
Presencia de agentes de PNC y fiscales del MP en ingreso de la Usac. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Una fuerte presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se observa este jueves, 9 de abril, en el ingreso al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por el lado del anillo Periférico, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que los equipos policiales acudieron a este punto en respuesta a una solicitud realizada por el ente investigador, que busca desarrollar algunas diligencias.

Según detalló, esta es una situación que maneja el MP, específicamente la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, cuyo titular pidió ayer que se asignara un contingente de la PNC para ir a la Usac y poder ingresar.

La entidad de seguridad respondió que, tomando en cuenta la premura con la que se hizo la solicitud, en ese momento no se tenía la cantidad suficiente de personal para acompañar a los delegados del MP debido a que los agentes estaban asignados a operativos de seguridad que están en desarrollo.

"Hoy (el fiscal) solicitó para las 06:00 de la mañana un nuevo acompañamiento a la Universidad de San Carlos. Él aduce que hay daños provocados a la sede y que está considerada como Patrimonio Cultural de la Nación. Él quiere entrar a la universidad para verificar esos daños", explicó.

Sin orden de juez

Villeda compartió que un contingente se hizo presente a las afueras de la sede de la Usac en apoyo a la solicitud del MP; sin embargo, ya en el punto se conoció que el fiscal no llevaba la orden de juez competente para ingresar al recinto universitario.

"Nosotros dijimos que sin orden de juez competente no vamos a ingresar a la universidad si no se están cometiendo delitos flagrantes o agresiones a lo interno del campus", explicó.

De acuerdo con el funcionario, el fiscal aduce que tiene un documento donde las autoridades universitarias han solicitado el apoyo y le han autorizado el ingreso a la sede educativa. Sin embargo, continúa el análisis para determinar la existencia de esta papelería, su alcance y profundizar en las condiciones por las cuales se pretende ingresar a la Usac.

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