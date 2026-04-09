 Guatemala alcanza récord histórico de remesas con 2.441 millones de dólares en marzo
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Guatemala alcanza récord histórico de remesas con 2.441 millones de dólares en marzo

El dinamismo de marzo permitió revertir la tendencia de enero y febrero, meses en los que los ingresos se situaron por debajo de la barrera de los 2.000 millones de dólares.

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El ingreso de divisas por remesas en Guatemala alcanzó un máximo histórico de 2.441 millones de dólares en marzo de 2026, según informó este jueves el Banco de Guatemala (Banguat).

La cifra representa un incremento del 21,9 % respecto al mismo mes del año anterior, cuando se captaron 2.003 millones de dólares.

Con este resultado, marzo de 2026 supera el récord previo de 2.390 millones de dólares alcanzado en octubre de 2025, posicionándose como la mayor recepción mensual de divisas en la historia del país y elevando el acumulado del primer trimestre hasta los 6.290 millones de dólares.

El dinamismo de marzo permitió revertir la tendencia de enero y febrero, meses en los que los ingresos se situaron por debajo de la barrera de los 2.000 millones de dólares.

Diversos estudios calculan que tres millones de guatemaltecos envían remesas, principalmente desde Estados Unidos, a 1,7 millones de hogares, lo que impacta de forma directa en la economía de siete millones de personas en la nación centroamericana.

El banco central estima que, del monto total de divisas, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la construcción o mejora de viviendas y el 10 % restante a inversiones sociales.

A pesar del volumen récord de marzo, el Banco de Guatemala ha previsto una desaceleración en el ritmo de crecimiento para este año.

Tras cerrar 2025 con un total de 25.530 millones de dólares enviados desde el extranjero a Guatemala, el Banco Central proyecta que 2026 finalice con un crecimiento anual del 5 %, lo que situaría el total de divisas en torno a los 26.800 millones de dólares.

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Vía EFE

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