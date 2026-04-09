Senadores de EE. UU. piden apoyo a democracia en Guatemala

Los senadores estadounidenses Tim Kaine y Michael S. Lee enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que expresan su respaldo a Guatemala en un momento decisivo para su institucionalidad democrática, marcado por la elección de un nuevo Fiscal General y otros altos funcionarios.
En la misiva, fechada el 8 de abril, los legisladores subrayan que 2026 representa "un año histórico de elecciones" para el país centroamericano. Destacan que la integración de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General y la rectoría de la Universidad de San Carlos será definida entre febrero y agosto, procesos que consideran cruciales para el fortalecimiento del sistema democrático.
Los senadores hacen énfasis en que muchas de estas designaciones dependen de comisiones de postulación integradas por representantes del Colegio de Abogados, universidades y otros sectores, mientras que otras corresponden directamente al Congreso o al Ejecutivo guatemalteco. En ese contexto, solicitan un "compromiso constructivo y constante" del Departamento de Estado, así como la participación activa de la Embajada de EE. UU. en Guatemala.
Asimismo, la carta advierte sobre el contexto de seguridad que enfrenta el país. Los firmantes mencionan recientes episodios de violencia, incluidos ataques coordinados contra fuerzas del orden durante disturbios, que evidencian, según indican, los intentos del crimen organizado por desestabilizar las instituciones públicas y generar temor en la población.
Destacan importancia del fortalecimiento de la democracia
Kaine y Lee sostienen que la fortaleza democrática de Guatemala depende de un sistema judicial independiente y de procesos transparentes en la selección de funcionarios. "Al apoyar la gobernanza democrática, Estados Unidos también protege sus propios intereses en Centroamérica", señalan, al tiempo que resaltan la importancia de mantener relaciones estables con países vecinos.
Finalmente, los senadores reiteran su llamado a respaldar a autoridades, líderes empresariales y actores de la sociedad civil guatemalteca, con el objetivo de promover la transparencia, evitar la criminalización indebida y garantizar el respeto al Estado de derecho.
La carta concluye con la disposición de ambos legisladores para dialogar con el Departamento de Estado sobre cómo Estados Unidos puede contribuir de manera efectiva a estos esfuerzos en Guatemala durante este período crítico.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7