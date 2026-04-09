 Senadores de EE. UU. piden apoyo a democracia en Guatemala
Nacionales

Senadores de EE. UU. instan a apoyar la democracia en Guatemala ante elección de Fiscal General

Kaine y Lee sostienen que la fortaleza democrática de Guatemala depende de un sistema judicial independiente y de procesos transparentes en la selección de funcionarios.

Compartir:
Senadores de EEUU buscan bloquear venta de armas a los saudíes-,
Senadores de EEUU buscan bloquear venta de armas a los saudíes- / FOTO:

Los senadores estadounidenses Tim Kaine y Michael S. Lee enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que expresan su respaldo a Guatemala en un momento decisivo para su institucionalidad democrática, marcado por la elección de un nuevo Fiscal General y otros altos funcionarios.

En la misiva, fechada el 8 de abril, los legisladores subrayan que 2026 representa "un año histórico de elecciones" para el país centroamericano. Destacan que la integración de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General y la rectoría de la Universidad de San Carlos será definida entre febrero y agosto, procesos que consideran cruciales para el fortalecimiento del sistema democrático.

Los senadores hacen énfasis en que muchas de estas designaciones dependen de comisiones de postulación integradas por representantes del Colegio de Abogados, universidades y otros sectores, mientras que otras corresponden directamente al Congreso o al Ejecutivo guatemalteco. En ese contexto, solicitan un "compromiso constructivo y constante" del Departamento de Estado, así como la participación activa de la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

Asimismo, la carta advierte sobre el contexto de seguridad que enfrenta el país. Los firmantes mencionan recientes episodios de violencia, incluidos ataques coordinados contra fuerzas del orden durante disturbios, que evidencian, según indican, los intentos del crimen organizado por desestabilizar las instituciones públicas y generar temor en la población.

Destacan importancia del fortalecimiento de la democracia

Kaine y Lee sostienen que la fortaleza democrática de Guatemala depende de un sistema judicial independiente y de procesos transparentes en la selección de funcionarios. "Al apoyar la gobernanza democrática, Estados Unidos también protege sus propios intereses en Centroamérica", señalan, al tiempo que resaltan la importancia de mantener relaciones estables con países vecinos.

Finalmente, los senadores reiteran su llamado a respaldar a autoridades, líderes empresariales y actores de la sociedad civil guatemalteca, con el objetivo de promover la transparencia, evitar la criminalización indebida y garantizar el respeto al Estado de derecho.

La carta concluye con la disposición de ambos legisladores para dialogar con el Departamento de Estado sobre cómo Estados Unidos puede contribuir de manera efectiva a estos esfuerzos en Guatemala durante este período crítico.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobánt
Nacionales

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobán

07:43 AM, Abr 11
Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistánt
Internacionales

Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistán

08:07 AM, Abr 11
Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentest
Nacionales

Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentes

07:19 AM, Abr 11
Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarlat
Viral

Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarla

08:37 AM, Abr 11
Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascensot
Deportes

Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascenso

09:55 AM, Abr 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos