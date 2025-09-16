Resultado Comunicaciones Malacateco, fecha 10 Apertura 2025

Comunicaciones de Roberto Hernández recibió en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina al Deportivo Malacateco de Roberto Montoya como parte de la décima y penúltima fecha de la primera vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, que ya dejó el triunfo 2-1 de Cobán Imperial sobre Xelajú M. C.
En una noche fría, acompañada por una leve llovizna, ante un escenario deportivo visiblemente vacío, Comunicaciones intentó en su décimo partido apenas ganar su tercer partido. Es de recordar que lleva 5 derrotas, 2 empates y solo 2 victorias. Situación que pone al límite al único cuadro hexacampeón de Guatemala.
Roberto Hernández había sorprendido desde la convocatoria a la cual no incluyó a Fredy Pérez, protagonista de una discusión con su afición en la última derrota ante Antigua (día sábado).
Ya en el partido, Comunicaciones pasó un primer susto, y no fue precisamente una oportunidad de gol, sino la lesión muscular que padeció José Corena a los 5 minutos de juego. Un mal estirón en su parte posterior de la pierna izquierda hizo pensar lo peor para el local, pero el jugador recibió asistencia médica y pudo continuar durante el partido.
Penalti polémico
Cuando se jugaba el minuto 8, Comunicaciones atacaba por intermedio de Darwin Lom, quien supuestamente recibió un golpe por parte del defensor de los "Toros" y el árbitro Diego Ojer no dudó en marcar la infracción y por ende el penalti. Las imágenes de la televisión dejaron más dudas que situaciones claras sobre el marcaje polémico del penalti.
Erick Lemus fue el encargado de ejecutarlo, pero el delantero nacional no pudo convertir la oportunidad de gol en oro, ya que un preciso Miguel Jiménez se recostó a su lado derecho e impidió el primer gritó de gol en el partido, ante el lamento de los locales (jugadores, cuerpo técnico y la poca afición).
Al minuto 26, pese a su esfuerzo y resistencia, José Corena ya no pudo continuar en el partido dado a su molestia muscular y abandonó el terreno de juego caminando por sus propios medios. Marco Domínguez lo sustituyó.
Cuando se jugaba el 39, Malacateco tuvo una clara oportunidad de anotar, pero Jorge Moreno lo impidió: Centro de Andy Soto y cabezazo de Ángel López para un atajadón del portero mundialista sub-20. Al 43, otra vez Moreno atajaba y el 0-0 se mantenía.
Al 45+1, José Ortíz falló la más clara del partido: Solo frente al portero Moreno, y su remate se fue por las nubes.
Darwin Lom resuelve el partido
Arrancada la segunda parte, Roberto Hernández realizó una variante: Retiró a Erick Lemus y metió a Brian Martínez. Se desconoce si fue por una decisión táctica o pesó mucho el falló del penalti de "Kuki" en la primera parte.
Y justamente, Martínez al 53 cayó dentro del área de los "Toros" y se pedía penalti, pero en esta oportunidad Ojer no marcó la supuesta infracción.
Se jugaba el 69, y Malacateco anotó por medio de Kenneth Cerdas, pero la jugada quedó invalidada por la posición adelantada marcada por Juan José Caneces.
Cuando se jugaba el 76, Darwin Lom resolvió el partido con el 1-0 en una jugada donde parecía una ajustada posición adelantada, pero las imágenes de la televisión mostraron su correcta posición. Lom fue retirado al minuto 88 para ganar algunos segundos y terminar ganando el partido.
Después de 10 fechas, Comunicaciones suma tres triunfos (Mictlán, Marquense y Malacateco). Por su parte, las cinco derrotas de Comunicaciones son: 1-0 ante Mixco, 2-1 ante Achuapa, 0-2 ante Aurora, 3-1 ante Cobán Imperial y 0-3 ante Antigua. Sumado a ello lleva dos empates.
Comunicaciones con este nuevo triunfo llega a 11 puntos, y se mete a la lucha por los puestos de clasificación.