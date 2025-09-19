 El Apertura 2025 llega al cierre de la primera vuelta
Deportes

El Apertura 2025 llega al cierre de la primera vuelta

La jornada empieza este día con el Xelajú-Comunicaciones, y hay cuatro equipos que están en gran lucha por el lideratos de la competencia.

Compartir:
Xelajú y Comunicaciones abren la fecha 11 del Apertura 2025
Xelajú y Comunicaciones abren la fecha 11 del Apertura 2025 / FOTO: Comunicaciones y Carlos Cu Col

Este viernes 19 de septiembre arranca la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, jornada que representa el cierre de la primera vuelta del campeonato dentro de su fase regular. Cuatro clubes (Mixco, Aurora, Achuapa y Mictlán) encararán esta fecha únicamente con nueve partidos disputados, debido a la reprogramación de los duelos.

Esta jornada 11 se disputa con los atractivos de que hay cuatro clubes: Antigua, Municipal, Mixco y Aurora, que buscan el liderato del campeonato, que hoy pertenece al "Panza Verde". Asimismo, Marquense llega con la novedad de que tiene a un nuevo técnico, el argentino nacionalizado hondureño Diego Vázquez; y Comunicaciones con la no convocatoria de Fredy Pérez, quien suma su segundo partido de los "Albos" al margen. 

El partido Aurora-Mictlán es reprogramado por lluvia

Las condiciones climáticas impidieron que hoy se disputara el duelo entre “Aurinegros” y “Conejos”. Conoce más detalles de esta incompleta fecha 10.

Partidazo en Quetzaltenango

Xelajú M. C. de Amarini Villatoro, sexto del campeonato con 12 puntos, recibe en el estadio Mario Camposeco a Comunicaciones de Roberto Hernández, octavo con 11 unidades, por lo que es una clara oportunidad para el "Albo" de sumar una victoria y superar en unidades al cuadro quetzalteco y así escalar más en la tabla de posiciones.

Por su parte, Xelajú quiere sacar provecho ya que la portería blanca sufre actualmente una serie de cambios, y para el duelo de hoy las opciones son: Jorge Moreno o Arnold Barrios.

Los de Amarini Villatoro quieren ganar y así acercarse al top4 del Apertura 2025 en su fase regular, grupo selecto al cual no podrá ingresar en esta fecha pese a que se de un triunfo en Quetzaltenango.

Fredy Pérez no es convocado para el partido ante Xelajú

Es el segundo partido que se pierde el portero de Comunicaciones, que tampoco fue convocado para el duelo de la fecha anterior ante Malacateco.

Jornada sabatina de liderato en juego

Antigua, Municipal, Mixco y Aurora son los equipos con opciones a ser líder, y los cuatro juegan el sábado. Primero, la oportunidad será para "Chicharroneros" y "Aurinegros" cuando se enfrenten a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

Luego, Municipal recibe a Marquense a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol y su tarea será ganar el partido para tener opciones de buscar la primera casilla del campeonato.

La jornada del sábado se cierra a las 20:00 horas en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, cuando Malacateco reciba a Antigua. Con un triunfo, el "Panza Verde" cerrará la primera vuelta como líder del campeonato.

Apertura 2025: Domingo de futbol

Con los duelos Guastatoya-Achuapa a las 15:00 horas y Mictlán-Cobán Imperial a las 17:00 horas se cerrará la fecha 11.

Los guastatoyanos llegan motivados al duelo ante los achuapanecos ya que ganaron en la fecha anterior su primer partido de campeonato, y los dirigidos por Roberto Montoya quieren encadenar su segundo triunfo consecutivo.

En Portada

Condenan a 46 miembros del Barrio 18; penas van hasta los 178 años de prisiónt
Nacionales

Condenan a 46 miembros del Barrio 18; penas van hasta los 178 años de prisión

08:09 AM, Sep 19
El Apertura 2025 llega al cierre de la primera vuelta t
Deportes

El Apertura 2025 llega al cierre de la primera vuelta

08:00 AM, Sep 19
Vehículo cae a barranco en ruta al Pacífico; hay dos fallecidost
Nacionales

Vehículo cae a barranco en ruta al Pacífico; hay dos fallecidos

07:25 AM, Sep 19
¡Irreconocibles! Los hijos de Britney Spears sorprenden al aparecer junto a su primat
Farándula

¡Irreconocibles! Los hijos de Britney Spears sorprenden al aparecer junto a su prima

06:48 AM, Sep 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes sociales#liganacionalMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos