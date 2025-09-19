El Apertura 2025 llega al cierre de la primera vuelta

Este viernes 19 de septiembre arranca la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, jornada que representa el cierre de la primera vuelta del campeonato dentro de su fase regular. Cuatro clubes (Mixco, Aurora, Achuapa y Mictlán) encararán esta fecha únicamente con nueve partidos disputados, debido a la reprogramación de los duelos.
Esta jornada 11 se disputa con los atractivos de que hay cuatro clubes: Antigua, Municipal, Mixco y Aurora, que buscan el liderato del campeonato, que hoy pertenece al "Panza Verde". Asimismo, Marquense llega con la novedad de que tiene a un nuevo técnico, el argentino nacionalizado hondureño Diego Vázquez; y Comunicaciones con la no convocatoria de Fredy Pérez, quien suma su segundo partido de los "Albos" al margen.
Partidazo en Quetzaltenango
Xelajú M. C. de Amarini Villatoro, sexto del campeonato con 12 puntos, recibe en el estadio Mario Camposeco a Comunicaciones de Roberto Hernández, octavo con 11 unidades, por lo que es una clara oportunidad para el "Albo" de sumar una victoria y superar en unidades al cuadro quetzalteco y así escalar más en la tabla de posiciones.
Por su parte, Xelajú quiere sacar provecho ya que la portería blanca sufre actualmente una serie de cambios, y para el duelo de hoy las opciones son: Jorge Moreno o Arnold Barrios.
Los de Amarini Villatoro quieren ganar y así acercarse al top4 del Apertura 2025 en su fase regular, grupo selecto al cual no podrá ingresar en esta fecha pese a que se de un triunfo en Quetzaltenango.
Jornada sabatina de liderato en juego
Antigua, Municipal, Mixco y Aurora son los equipos con opciones a ser líder, y los cuatro juegan el sábado. Primero, la oportunidad será para "Chicharroneros" y "Aurinegros" cuando se enfrenten a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán.
Luego, Municipal recibe a Marquense a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol y su tarea será ganar el partido para tener opciones de buscar la primera casilla del campeonato.
La jornada del sábado se cierra a las 20:00 horas en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, cuando Malacateco reciba a Antigua. Con un triunfo, el "Panza Verde" cerrará la primera vuelta como líder del campeonato.
Apertura 2025: Domingo de futbol
Con los duelos Guastatoya-Achuapa a las 15:00 horas y Mictlán-Cobán Imperial a las 17:00 horas se cerrará la fecha 11.
Los guastatoyanos llegan motivados al duelo ante los achuapanecos ya que ganaron en la fecha anterior su primer partido de campeonato, y los dirigidos por Roberto Montoya quieren encadenar su segundo triunfo consecutivo.