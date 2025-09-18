El partido Aurora-Mictlán es reprogramado por lluvia

Aurora F. C. recibiría este día a las 14:00 horas al Atlético Mictlán como parte de la continuidad de la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, pero las condiciones climáticas no perdonaron al evento futbolístico y ante una cancha anegada del estadio Guillermo Slowing fue imposible la celebración del compromiso deportivo.
Cuando se acercaba la hora del partido, la fuerte lluvia que azotaba el municipio de Amatitlán, Guatemala, hacía que el terreno de juego del estadio Guillermo Slowing no soportara, y ante ello, las condiciones para jugar no eran las más óptimas, por lo que el árbitro del partido, y los representantes de ambos clubes decidieron dar un lapso de 30 minutos para ver si mejoraban las condiciones.
Pasadas las 14:30 horas, y tras una revisión de la gramilla y su entorno, el árbitro Walter López decidió que dicho partido no reunía las condiciones necesarias y por ende se suspendió el juego de esta tarde.
Reprogramación
Mediante sus redes sociales, el Aurora anunció que el partido sería reprogramado para una fecha y horario que aún debe decirse.
"Partido reprogramado: El encuentro programado para hoy a las 14:00 horas no podrá disputarse debido a la lluvia. La nueva fecha será anunciada próximamente", confirmó el club capitalino en Facebook.
Relacionado a los aficionados que ya habían adquirido su boleto de ingreso y que ya estaban dentro del escenario deportivo, la institución aurinegra informó: "Los boletos ya adquiridos serán válidos para el reingreso en la reprogramación".
Por su parte, la Liga Nacional informó en sus espacios digitales que: "El encuentro entre Aurora y Mictlán ha sido suspendido hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climáticas. Se informará nueva fecha próximamente".
Aunque no hay una información oficial sobre la nueva fecha en la cual se jugará el partido, se manejan extraoficialmente dos fechas: Para la penúltima semana de septiembre o la segunda de octubre del presente año.
Jornada 10 con cuatro partidos
La fecha 10 queda inconclusa ya que de los seis encuentros solo cuatro fueron disputados. La jornada arrancó el martes 16 de septiembre con triunfos de Cobán Imperial sobre Xelajú (2-1) y Comunicaciones ante Malacateco (1-0).
Ayer miércoles 17, Deportivo Guastatoya dio la sorpresa de la jornada al ganar su primer partido del torneo y lo hizo ante Deportivo Marquense en condición de visitante (0-2), además, se dio el empate entre Antigua y Municipal (1-1).
En esta fecha, estaba la reprogramación del duelo entre Achuapa y Mixco que se juega el miércoles 8 de octubre de 2025 a las 15:00 horas.
La no disputa del Aurora-Mictlán beneficia al Antigua G. F. C. que queda como líder del certamen antes de que arranque la fecha 11, misma que comenzará mañana.
Antigua con 20 puntos y mejor diferencia de gol que Municipal, que también tiene 20 unidades, es el líder del campeonato. El goleador del certamen es Nicolás Martínez de Mixco con 7 tantos.