 Resultado Antigua vs. Municipal - Jornada 10 Apertura 2025
Deportes

Antigua y Municipal firman empate en duelo por el liderato del Apertura 2025

Antigua y Municipal empataron 1-1 en el Pensativo y siguen igualados con 20 puntos, aunque los coloniales mantienen el liderato por diferencia de goles; Aurora podría superarlos si vence a Mictlán.

Partido entre Antigua GFC y Municipal - Antigua GFC
Partido entre Antigua GFC y Municipal / FOTO: Antigua GFC

El Estadio Pensativo fue el escenario del partido más atractivo de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, donde Antigua GFC y Municipal protagonizaron un duelo directo por el liderato. La expectación era alta y, pese a la intensa lluvia que cayó en Antigua Guatemala, los aficionados pudieron disfrutar de un choque vibrante entre dos de los equipos más regulares del campeonato.

El encuentro arrancó con intensidad y no tardaron en llegar las emociones. Apenas al minuto 4, José Carlos Martínez abrió el marcador para Municipal, sorprendiendo a la zaga local. Sin embargo, la respuesta colonial no se hizo esperar y, al minuto 16, Óscar Santis empató el marcador tras una jugada colectiva bien elaborada. El resto de la primera mitad mantuvo la misma tónica de ida y vuelta, pero sin que los equipos pudieran romper la igualdad, llegando al descanso con el 1-1 parcial.

Antigua y Municipal no pasan del empate

En el segundo tiempo, las condiciones del terreno de juego empezaron a influir de manera decisiva. El césped, afectado por la fuerte lluvia, dificultó el tránsito del balón y redujo las opciones de generar un fútbol dinámico. Aunque ambos equipos tuvieron acercamientos, la falta de precisión y el estado del campo impidieron ver un mejor espectáculo. Al final, el empate a uno se mantuvo hasta el pitazo final, reflejando un esfuerzo parejo de ambos conjuntos.

Con este resultado, la tabla de posiciones sigue sin alteraciones en lo más alto. Antigua GFC conserva el liderato con 20 puntos, igualado con Municipal, pero con mejor diferencia de goles (+10 contra +8). Sin embargo, la cima podría cambiar de dueño este jueves si Aurora logra vencer a Mictlán, ya que llegaría a 21 unidades y se colocaría como nuevo líder del torneo. El cierre de la jornada promete mantener la emoción en un campeonato cada vez más disputado.

Celebración de Antigua ante Municipal - Antigua GFC

Posiciones

