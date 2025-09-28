Koundé no salió satisfecho pese al triunfo del Barcelona

El FC Barcelona logró imponerse a la Real Sociedad por 2-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports. Sin embargo, pese al triunfo, Jules Koundé no se mostró del todo satisfecho. El defensa francés reconoció tras el encuentro que su equipo perdió el control en el tramo final: "Ha sido un partido difícil. No me han gustado nuestros últimos 25 minutos. Hemos sufrido demasiado, no hemos tenido el control de la pelota. En los 70 primeros minutos hemos estado bastante bien. Hemos tenido ocasiones para meter más que dos goles, pero Remiro ha hecho un muy buen partido", declaró a Movistar+.
El zaguero, autor del tanto del empate en un saque de esquina, insistió en que el equipo azulgrana cometió errores que permitieron a la Real Sociedad meterse en el partido. "Ha faltado intensidad y repliegue. No hemos cerrado el pase por dentro, que nos mató en su gol. En los 25 últimos minutos nos encontraron muy fácil por dentro y se han venido arriba. Nos hemos complicado el partido", señaló, dejando clara su preocupación por la falta de solidez en los momentos decisivos.
Koundé no queda contento con la imagen del Barça
Koundé también reconoció que, aunque el resultado fue positivo, la imagen en los minutos finales no le dejó conforme, ya que la Real Sociedad encontró espacios y generó peligro innecesario. En ese sentido, sus declaraciones fueron una llamada de atención a la plantilla para evitar que se repitan situaciones que puedan comprometer futuros encuentros. Su análisis reflejó una autocrítica importante en un equipo que lucha por mantenerse en la cima de la tabla.
No obstante, el internacional francés resaltó algunos aspectos positivos del juego culé. Destacó la mejora del equipo en el balón parado: "Hace bastante tiempo que estamos bien en ataque y en defensa en el balón parado", afirmó. Además, celebró el regreso de Lamine Yamal, quien reapareció después de cuatro partidos ausente: "Estoy muy contento por él. Lo vamos a necesitar", concluyó.