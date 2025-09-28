 Resultado Barcelona vs. Real Sociedad - Jornada 7 La Liga
Deportes

Barcelona vence a la Real Sociedad y es nuevo líder de LaLiga

Barcelona remontó ante la Real Sociedad en Montjuic y se impuso 2-1 con goles de Koundé y Lewandowski, resultado que lo coloca como nuevo líder de LaLiga tras la derrota del Real Madrid.

Celebración del FC Barcelona ante la Real Sociedad - EFE
Celebración del FC Barcelona ante la Real Sociedad / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona logró una victoria crucial ante la Real Sociedad en el estadio de Montjuic y con ello se convirtió en el nuevo líder de LaLiga española. El conjunto azulgrana, que presentó una alineación con varias rotaciones debido a su cercano compromiso por la Champions League ante el PSG, se sobrepuso a un inicio complicado y terminó remontando el marcador para imponerse 2-1, un resultado que lo impulsa a lo más alto de la clasificación.

El duelo comenzó con dificultades para los catalanes, ya que la Real Sociedad se mostró ordenada y efectiva en el ataque. Fue al minuto 31 cuando Álvaro Odriozola silenció a los aficionados culés al adelantar al conjunto visitante. Sin embargo, el Barcelona encontró el empate justo antes del descanso gracias a un certero remate de cabeza de Jules Koundé, tras un preciso centro desde el córner ejecutado por Marcus Rashford. Ese gol devolvió confianza al equipo dirigido por Hansi Flick.

Barcelona gana con dificultades

En la segunda mitad, el Barça decidió reforzar su ofensiva y dio entrada a sus principales figuras. La presión surtió efecto rápidamente, y al minuto 59 Robert Lewandowski concretó la remontada con un gol de gran factura. El delantero polaco aprovechó un brillante servicio de Lamine Yamal, quien recién había ingresado al terreno de juego, para marcar el 2-1 definitivo. A partir de ese momento, el cuadro culé controló el ritmo del encuentro y aseguró tres puntos vitales.

Con este triunfo, el Barcelona alcanzó los 19 puntos y tomó la primera posición del campeonato, aprovechando la dura derrota del Real Madrid frente al Atlético por 5-2 en el derbi madrileño. Los merengues quedaron con 18 unidades y un golpe anímico considerable tras caer frente a su rival de ciudad. Por su parte, el Barça no solo celebra el liderato, sino también la inyección de confianza que supone este resultado de cara al exigente calendario que le espera en Europa.

Posiciones

