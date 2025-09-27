Joan García fue operado de la rotura de menisco

El FC Barcelona ha confirmado este sábado que Joan García estará de baja entre cuatro y seis semanas tras ser intervenido quirúrgicamente por una rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda. El guardameta, que llegó este verano procedente del Espanyol, había asumido la titularidad en el esquema de Hansi Flick, pero su ascendente trayectoria se ve frenada momentáneamente por esta lesión. La operación, realizada en Barcelona por el doctor Joan Carles Monllau, se completó con éxito, según detalló el parte médico emitido por el club.
La recuperación del joven meta dependerá de la evolución en las próximas semanas, aunque los servicios médicos azulgranas confían en que pueda reincorporarse a la dinámica de grupo en poco más de un mes. La noticia supone un contratiempo para García, quien estaba consolidándose como una de las sorpresas más agradables de la temporada, respondiendo con seguridad bajo los tres palos y ganándose la confianza tanto de sus compañeros como de la afición.
Barxelona vive un momento complicado con las lesiones
La situación en la portería del Barcelona se complica aún más debido a que Marc-André ter Stegen también se encuentra fuera por lesión. Esto deja al polaco Wojciech Szczesny como el encargado de custodiar el arco durante las próximas semanas, asumiendo un rol clave en un tramo exigente del calendario. Flick deberá reestructurar la defensa confiando en la experiencia del exjugador de la Juventus para mantener el nivel competitivo del equipo.
El percance de Joan García llega en un momento delicado para los azulgranas, que afrontan compromisos decisivos tanto en LaLiga como en la Champions League. La evolución del guardameta será monitoreada de cerca, con la esperanza de que su recuperación sea rápida y pueda reincorporarse antes de los plazos más prolongados. Mientras tanto, la afición culé tendrá que confiar en la solidez de Szczesny y en el trabajo colectivo para sobreponerse a este nuevo desafío en la temporada.