 Joan García fue operado de la rotura de menisco
Deportes

La lesión de Joan García complica aún más la portería del Barcelona

El portero del Barcelona fue intervenido quirúrgicamente por una rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda y estará varias semanas fuera de las canchas.

Compartir:
Joan García, portero del FC Barcelona - EFE
Joan García, portero del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona ha confirmado este sábado que Joan García estará de baja entre cuatro y seis semanas tras ser intervenido quirúrgicamente por una rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda. El guardameta, que llegó este verano procedente del Espanyol, había asumido la titularidad en el esquema de Hansi Flick, pero su ascendente trayectoria se ve frenada momentáneamente por esta lesión. La operación, realizada en Barcelona por el doctor Joan Carles Monllau, se completó con éxito, según detalló el parte médico emitido por el club.

La recuperación del joven meta dependerá de la evolución en las próximas semanas, aunque los servicios médicos azulgranas confían en que pueda reincorporarse a la dinámica de grupo en poco más de un mes. La noticia supone un contratiempo para García, quien estaba consolidándose como una de las sorpresas más agradables de la temporada, respondiendo con seguridad bajo los tres palos y ganándose la confianza tanto de sus compañeros como de la afición.

Barxelona vive un momento complicado con las lesiones

La situación en la portería del Barcelona se complica aún más debido a que Marc-André ter Stegen también se encuentra fuera por lesión. Esto deja al polaco Wojciech Szczesny como el encargado de custodiar el arco durante las próximas semanas, asumiendo un rol clave en un tramo exigente del calendario. Flick deberá reestructurar la defensa confiando en la experiencia del exjugador de la Juventus para mantener el nivel competitivo del equipo.

El percance de Joan García llega en un momento delicado para los azulgranas, que afrontan compromisos decisivos tanto en LaLiga como en la Champions League. La evolución del guardameta será monitoreada de cerca, con la esperanza de que su recuperación sea rápida y pueda reincorporarse antes de los plazos más prolongados. Mientras tanto, la afición culé tendrá que confiar en la solidez de Szczesny y en el trabajo colectivo para sobreponerse a este nuevo desafío en la temporada.

Foto embed
Barcelona anuncia el fichaje del portero Joan García - Agencia EFE

En Portada

Delegación bipartidista de EE.UU. se reúne con presidentes del Ejecutivo y Legislativot
Nacionales

Delegación bipartidista de EE.UU. se reúne con presidentes del Ejecutivo y Legislativo

07:31 AM, Sep 27
PNC realiza nueva incursión en el Gallito y captura a dos pandillerost
Nacionales

PNC realiza nueva incursión en el Gallito y captura a dos pandilleros

07:08 AM, Sep 27
Humberto se convierte en poderoso huracán de categoría 4t
Internacionales

Humberto se convierte en poderoso huracán de categoría 4

07:37 AM, Sep 27
Revelados los votos del Balón de Orot
Deportes

Revelados los votos del Balón de Oro

08:07 AM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026#liganacionalSeguridad vialJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos